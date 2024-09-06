Пермяки запустят мобильное приложение для желающих стать звездой

На первом этапе был создан сайт киноджоб.рф, на котором может зарегистрироваться каждый, кто желает сниматься в кино. Чтобы попасть в базу актеров, надо ввести свои параметры, амплуа и дополнительные навыки. Фото должно быт актуальным и без обработки. На втором этапе будет запущено приложение для смартфонов, с помощью которого кастинг-директора смогут подбирать кандидатов на роли.