Пермяки запустят мобильное приложение для желающих стать звездой

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Разработчики из Перми создали сервис «Высшие кинопробы» для желающих стать звездой экрана. Сейчас идет обкатка и апробирование единого ресурса подбора типажей на текущие кинопроекты, пишет ИА «Текст».
На первом этапе был создан сайт киноджоб.рф, на котором может зарегистрироваться каждый, кто желает сниматься в кино. Чтобы попасть в базу актеров, надо ввести свои параметры, амплуа и дополнительные навыки. Фото должно быт актуальным и без обработки. На втором этапе будет запущено приложение для смартфонов, с помощью которого кастинг-директора смогут подбирать кандидатов на роли.