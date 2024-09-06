properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:24

Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

В Перми запустят мобильное приложение «Высшие кинопробы» для актеров

Пермяки запустят мобильное приложение для желающих стать звездой

6 сентября 2024, 07:24
Фото: properm.ru

В Перми запустят мобильное приложение «Высшие кинопробы» для актеров

Сайт, на котором может зарегистрироваться каждый, кто желает сниматься в кино, уже работает.

Разработчики из Перми создали сервис «Высшие кинопробы» для желающих стать звездой экрана. Сейчас идет обкатка и апробирование единого ресурса подбора типажей на текущие кинопроекты, пишет ИА «Текст».

На первом этапе был создан сайт киноджоб.рф, на котором может зарегистрироваться каждый, кто желает сниматься в кино. Чтобы попасть в базу актеров, надо ввести свои параметры, амплуа и дополнительные навыки. Фото должно быт актуальным и без обработки. На втором этапе будет запущено приложение для смартфонов, с помощью которого кастинг-директора смогут подбирать кандидатов на роли.

Читайте также:
До 2030 года в Перми планируют открыть крупный киноцентрВ Добрянском районе начали снимать криминальный сериал «Попадос»В Перми состоится фан-встреча с актрисой сериала «Папины дочки. Новые»
#Кино#Актеры#Актер#Мобильное приложение#Съемки фильма
Подпишитесь
Стало известно, сколько реально получают пермяки в месяц
Сегодня, 10:02
Мост через Решетниковский спуск закроют почти на год из-за капремонта
Сегодня, 07:24
Турецкий перевозчик поддержал пермский аэропорт в споре с авиакомпанией «Россия»
Сегодня, 06:36
Часть домов в Закамске останется без воды на целые сутки
Сегодня, 05:24
Воскресенье и понедельник могут стать в Прикамье самыми теплыми днями сентября
Сегодня, 06:01