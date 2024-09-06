properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

В Прикамье хлебобулочные изделия с начала 2024 года подорожали на 11%

С начала года хлеб в Прикамье подорожал на 11%

6 сентября 2024, 03:03
Фото: 1MI

В Прикамье хлебобулочные изделия с начала 2024 года подорожали на 11%

Одним из факторов повышения стоимости цен на продукцию стало увеличение затрат на логистику.

С начала 2024 года хлебобулочные изделия в Пермском крае подорожали на 11%. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на экспертов «Чек Индекс». Причиной роста цен стало повышение затрат на логистику, аренду, персонал, упаковочные материалы, а также материалы для оборудования. При чем именно логистика выросла в цене на 60%.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года черный хлеб в регионе подорожал на 11%, а цена на белый хлеб выросла на 13%. «Прогнозировать будущее очень сложно. Многое зависит от факторов, на которые хлебопеки повлиять не могут. Цены на хлеб будут зависеть от стоимости логистики, коммунальных платежей, заработных плат, уровня закредитованности, урожая и стоимости сопутствующих ингредиентов. Хлеб — это не только мука», — пояснил изданию президент Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов.

По словам аналитиков, рост цен в 2023 году был более плавным, чем в этом. Предпринимателям приходиться подстраиваться под темпы подорожания всего того, что поддерживает бизнес, и увеличивать стоимость продукции постепенно.

Читайте также:
Жители Прикамья покупают вторичное жилье в четыре раза чаще первичногоВ Пермском крае снова взлетели цены на бензин марки АИ-98Не опять, а снова. В Прикамье ускорился рост цен на бензин
#Пермский край#Цены#Логистика#Хлеб#Аренда#Пекари#Персонал#Аналитики#РБК-Пермь
Подпишитесь
На египетские курорты из Перми можно будет слетать до начала мая 2025 года
Вчера, 10:19
До 2030 года в Пермском крае планируется обновить 1609 автобусов
Вчера, 09:30
Бывшее здание музея современного искусства PERMM подешевело на 50 миллионов
Вчера, 08:05
В Прикамье резко подскочили цены на бензин
Вчера, 04:32
Из жизни ушел бывший руководитель полетами в Большом Савино Геннадий Вдовин
Вчера, 11:10
Фотофакт. У остановки в Индустриальном районе произошло ДТП с автобусом
Вчера, 07:09