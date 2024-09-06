С начала года хлеб в Прикамье подорожал на 11%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года черный хлеб в регионе подорожал на 11%, а цена на белый хлеб выросла на 13%. «Прогнозировать будущее очень сложно. Многое зависит от факторов, на которые хлебопеки повлиять не могут. Цены на хлеб будут зависеть от стоимости логистики, коммунальных платежей, заработных плат, уровня закредитованности, урожая и стоимости сопутствующих ингредиентов. Хлеб — это не только мука», — пояснил изданию президент Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов.