С начала года хлеб в Прикамье подорожал на 11%

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
С начала 2024 года хлебобулочные изделия в Пермском крае подорожали на 11%. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на экспертов «Чек Индекс». Причиной роста цен стало повышение затрат на логистику, аренду, персонал, упаковочные материалы, а также материалы для оборудования. При чем именно логистика выросла в цене на 60%.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года черный хлеб в регионе подорожал на 11%, а цена на белый хлеб выросла на 13%. «Прогнозировать будущее очень сложно. Многое зависит от факторов, на которые хлебопеки повлиять не могут. Цены на хлеб будут зависеть от стоимости логистики, коммунальных платежей, заработных плат, уровня закредитованности, урожая и стоимости сопутствующих ингредиентов. Хлеб — это не только мука», — пояснил изданию президент Российского союза пекарей Дмитрий Семёнов.
По словам аналитиков, рост цен в 2023 году был более плавным, чем в этом. Предпринимателям приходиться подстраиваться под темпы подорожания всего того, что поддерживает бизнес, и увеличивать стоимость продукции постепенно.