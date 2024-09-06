Состав ХК «Молот» пополнил чемпион мира

В сезоне 2014–2015 года, игрок выступал за хоккейный клуб «Лада» города Тольятти, Самарской области. В сезоне 2015–2016 года, вновь вернулся в Казанский «Ак Барс». На начало сезона 2017–2018 года, Денис Голубев является нападающим хоккейного клуба Континентальной Хоккейной Лиги — «Ак Барс» Казань. По ходу сезона перешёл в «Амур», где отыграл до конца сезона 2020/21. Затем три сезона провел в «Сибири». Минувший сезон играл в «Адмирале».