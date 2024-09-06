Спасатели в Перми ликвидировали крупный лесной пожар и спасли поселок от огня

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
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Updated Сегодня, 16:13
В Пермском крае проходили командно-штабные учения сил МЧС. В частности, были реализованы несколько легенд учений, сообщают в ведомстве.
Так, по легенде учения, вблизи поселка Юго-Камский обнаружен лесной пожар. Под воздействием сильного порывистого ветра пламя распространялось до 25 гектаров и охватило 5 жилых домов. На месте был развёрнут межведомственный оперативный штаб, координирующий действия участников тушения пожара.
Благодаря слаженным действиям привлечённых сил РСЧС Пермского края, последствия условной чрезвычайной ситуации были ликвидированы в кратчайшие сроки. Специалистами оперативных служб ликвидировано горение лесного массива, не допущено дальнейшее распространение огня на жилые постройки, пострадавшим оказана медицинская помощь, а население эвакуировано в пункты временного размещения.
Всего к работам привлекались более 80 человек и 22 единицы техники. С поставленными задачами участники тренировки справились в полном объёме.
Также во время командно-штабного учения ликвидировали последствия обрушения дома
Согласно легенде, в жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате условного происшествия разрушены межкомнатные перегородки и часть внешней стены здания, пострадали люди.
В ходе проведения аварийно-спасательных работ специалистами служб постоянной готовности была оцеплена опасная зона, из-под завалов извлечены потерпевшие, им оказана первая медицинская помощь. Пострадавшие направлены в больницу, а эвакуированные жители перевезены в пункт временного размещения.
Поставленные цели были достигнуты силами 80 человек и 32 единиц техники РСЧС.
Еще одну условную чрезвычайную ситуацию ликвидировали на промышленном предприятии Перми. Подразделениями территориальной подсистемы РСЧС Пермского края отработана внештатная ситуация, вызванная розливом химически опасного вещества.
По тактическому замыслу учений, на территории предприятия произошло частичное разрушение емкости, имеются пострадавшие. Прибывшие пожарные и спасатели обнаружили пострадавших и передали медикам для оказания помощи, установили водяную завесу для осаждения газового облака и оцепили зону поражения.
В ходе ликвидации последствий происшествия специалисты проводили отбор проб воздуха и дегазацию спецтранспорта. Благодаря слаженному межведомственному взаимодействию условную ЧС удалось оперативно ликвидировать.
В Перми с 4 по 6 сентября проводились командно-штабные учения оперативных служб по теме «Действия органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Пермского края при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций».
Для контроля за организацией и проведением мероприятий, а также проверки реализации полномочий в области гражданской обороны (ГО) и ЧС в Пермь прибыл аппарат сотрудников МЧС России из субъектов РФ.