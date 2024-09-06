Стали известны итоги Восточного экономического форума — 2024

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:36
Updated Сегодня, 17:36
В качестве основной темы мероприятия в этом году заявили тему «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Роль организатора форума выполнил Фонд Росконгресс. Об этом сообщает vostokmedia.
Участниками форума стали более 7100 человек из 75 стран и территорий, включая Россию. Среди гостей было 1515 представителей отечественной и зарубежной прессы. Медиахолдинг 1MI в очередной раз исполнял функции информационного партнера форума.
Как рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, Восточный экономический форум за девять лет получил известность как институт национального развития. В рамках программы были проведены более 120 сессий и круглых столов с участием более 700 спикеров. На площадке было заключено более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллиона рублей.
На полях форума состоялись встречи представителей деловых кругов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На них участники бизнес-диалогов «Россия — АСЕАН», «Россия — Индия» и «Россия — Китай» обсуждали вопросы укрепления сотрудничества, реализации совместных проектов и инициатив.
Среди других мероприятий ВЭФ организаторы называют Международную научно-практическую российско-вьетнамскую конференцию, Международную конференцию АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования, а также программу «Знание.Лекторий».
Молодежную программу ВЭФ представили в новом формате. Ее участниками стали около тысячи человек. События Дня будущего обеспечили молодым участникам максимальное погружение в атмосферу форума и общение с лидерами российского и зарубежного бизнеса. Всего прошло свыше 20 мероприятий.
Ключевым событием форума стало пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, а также премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима и заместителя председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэна. В своем выступлении российский лидер говорил о проблемах дальнейшего развития Дальнего Востока, о расширении сотрудничества со странами-партнерами, а также затронул положение дел в глобальной экономике.