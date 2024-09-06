Стали известны итоги Восточного экономического форума — 2024

Как рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков, Восточный экономический форум за девять лет получил известность как институт национального развития. В рамках программы были проведены более 120 сессий и круглых столов с участием более 700 спикеров. На площадке было заключено более 300 соглашений на общую сумму 5,5 триллиона рублей.