Стало известно, какой погода в Перми будет в выходные

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
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Updated Сегодня, 13:42
По данным Яндекс Погоды, в субботу, 7 сентября, в Перми будет преимущественно ясно, местами возможна небольшая облачность, без осадков. Утром температура воздуха составит +14°…+17°, а днем воздух прогреется до +18°…+20°. Скорость ветра достигнет 3,5 м/с.
В воскресенье, 8 сентября, в первой половине дня возможны небольшие дожди, однако к вечеру небо прояснеет. Утром температура воздуха составит +13°…+19°, а днем поднимется до +20°…+25°. Скорость ветра достигнет 3,4 м/с.