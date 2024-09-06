properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

В Перми ожидают теплую погоду, преимущественно без осадков

Стало известно, какой погода в Перми будет в выходные

6 сентября 2024, 13:40
Фото: 1MI

В Перми ожидают теплую погоду, преимущественно без осадков

Пермякам обещают тёплые сухие деньки.

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 7 сентября, в Перми будет преимущественно ясно, местами возможна небольшая облачность, без осадков. Утром температура воздуха составит +14°…+17°, а днем воздух прогреется до +18°…+20°. Скорость ветра достигнет 3,5 м/с.

В воскресенье, 8 сентября, в первой половине дня возможны небольшие дожди, однако к вечеру небо прояснеет. Утром температура воздуха составит +13°…+19°, а днем поднимется до +20°…+25°. Скорость ветра достигнет 3,4 м/с.

Читайте также:
Больше осадков. Синоптики рассказали, каким будет август в ПрикамьеЭтой ночью пермяков ожидают туман, гроза и сильный ветерСтало известно, какой погодой Пермь проводит лето
#Прогноз погоды#Пермь#Погода#Прогноз
Подпишитесь
Стало известно, сколько реально получают пермяки в месяц
Сегодня, 10:02
Мост через Решетниковский спуск закроют почти на год из-за капремонта
Сегодня, 07:24
Турецкий перевозчик поддержал пермский аэропорт в споре с авиакомпанией «Россия»
Сегодня, 06:36
Пермяки запустят мобильное приложение для желающих стать звездой
Сегодня, 07:24
Часть домов в Закамске останется без воды на целые сутки
Сегодня, 05:24
Воскресенье и понедельник могут стать в Прикамье самыми теплыми днями сентября
Сегодня, 06:01