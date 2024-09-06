Стало известно, какой погода в Перми будет в выходные

По данным Яндекс Погоды, в субботу, 7 сентября, в Перми будет преимущественно ясно, местами возможна небольшая облачность, без осадков. Утром температура воздуха составит +14°…+17°, а днем воздух прогреется до +18°…+20°. Скорость ветра достигнет 3,5 м/с.