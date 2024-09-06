Стало известно, сколько реально получают пермяки в месяц

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае составила 69,2 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года показатель вырос на 18,3%. Об этом свидетельствуют данные Пермьстата.
Средний доход на душу населения при этом составил 47,5 тысячи рублей. Реальная начисленная заработная плата выросла на 8,7%.
Ранее сообщалось, что средняя предлагаемая зарплата учителей в Прикамье за год увеличилась на 22%, составив 35,5 тыс. руб.