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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Средние доходы жителей Прикамья составляют 47,5 тысячи рублей в месяц

Стало известно, сколько реально получают пермяки в месяц

6 сентября 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney

Средние доходы жителей Прикамья составляют 47,5 тысячи рублей в месяц

Реальная начисленная заработная плата увеличилась в регионе на 8,7%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае составила 69,2 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным отчетным периодом прошлого года показатель вырос на 18,3%. Об этом свидетельствуют данные Пермьстата.

Средний доход на душу населения при этом составил 47,5 тысячи рублей. Реальная начисленная заработная плата выросла на 8,7%.

Ранее сообщалось, что средняя предлагаемая зарплата учителей в Прикамье за год увеличилась на 22%, составив 35,5 тыс. руб.

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#Пермь#Прикамье#Заработная плата#Учителя#Доход населения
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