Терапевт сообщила, как не заболеть в период осенних дождей

Ежедневные прогулки на свежем воздухе особенно важны, так как солнечный свет является источником витамина D. Сон должен составлять не менее 7–8 часов в сутки, с соблюдением режима сна и бодрствования.З акаливание — ещё один эффективный метод профилактики осенних заболеваний. Начинать можно в любом возрасте, постепенно привыкая к прохладной воде после душа и выбирая одежду из натуральных материалов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».