Терапевт сообщила, как не заболеть в период осенних дождей

Posted Сегодня, 03:00
Published Сегодня, 03:00
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Updated Сегодня, 11:16
Специалист порекомендовала правильно питаться, сокращая употребление углеводов и добавляя клетчатку, овощи и фрукты. Курящим людям следует уменьшить количество сигарет или отказаться от курения совсем. Важно также снизить потребление алкоголя и больше двигаться, делая упражнения для укрепления мышц и сердечно-сосудистой системы.
Ежедневные прогулки на свежем воздухе особенно важны, так как солнечный свет является источником витамина D. Сон должен составлять не менее 7–8 часов в сутки, с соблюдением режима сна и бодрствования.З акаливание — ещё один эффективный метод профилактики осенних заболеваний. Начинать можно в любом возрасте, постепенно привыкая к прохладной воде после душа и выбирая одежду из натуральных материалов, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также стоит соблюдать простые правила гигиены, утепляться и делать прививки от гриппа. Оптимальное время для вакцинации — начало сентября и конец октября, чтобы организм успел выработать антитела к началу сезона эпидемий.