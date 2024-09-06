Трехдневное голосование стартовало в Пермском крае

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В Пермском крае началось трехдневное голосование. В ближайшие дни, 6, 7 и 8 сентября, в регионе проходят довыборы в Законодательное собрание Пермского края по округам № 12 и № 20, а также 26 избирательных кампаний по основным и дополнительным выборам в органы местного самоуправления.
По результатам голосования будет замещен 371 депутатский мандат. Сейчас в Прикамье открылись все 642 участковые избирательные комиссии. Жители региона могут проголосовать в любой из трех дней выборов с 08:00 до 20:00, напоминают в пресс-службе избирательной комиссии Пермского края.
Также у пермяков имеется возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Проголосовать таким способом с 08:00 6 сентября до 20:00 08 сентября круглосуточно могут избиратели, которые до 2 сентября подали заявление на выбор данной формы голосования.
Те, кто не может прийти в УИК или не подал заявление на ДЭГ, могут проголосовать «на дому». Для этого нужно позвонить в свою участковую комиссию и сообщить о желании проголосовать дома, назвав удобное время для голосования.
Ранее стало известно, по каким причинам кандидатам в Прикамье чаще всего отказывали в регистрации на выборы. Их выдвижение завершилось в середине лета.