Турецкий перевозчик поддержал пермский аэропорт в споре с авиакомпанией «Россия»

Третьим лицом в деле выступил турецкий авиаперевозчик. Turkish Airlines просила отказать в удовлетворении заявления, так как причинно-следственная связь между инцидентом и убытками «России» не была доказана. По мнению компании, согласно законодательству РФ экипаж мог выполнить посадку в Перми, так как окончательное решение об этом принимает командир воздушного судна.