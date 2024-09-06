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Турецкий перевозчик поддержал пермский аэропорт в споре с авиакомпанией «Россия»

Турецкий перевозчик поддержал пермский аэропорт в споре с авиакомпанией «Россия»

6 сентября 2024, 06:36
Случай с выкатыванием Boeing 737 на взлетную полосу пермского аэропорта произошел осенью прошлого года.

Turkish Airlines поддержали АО «Международный аэропорт Пермь» в споре с авиакомпанией «Россия». Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на материалы суда, Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск российского перевозчика частично, взыскать с пермского аэропорта 256,248 тыс. рублей.

Напомним, инцидент с выкатыванием на взлетно-посадочную полосу (ВПП) Boeing 737 дочерней компании Turkish Airlines произошел 22 сентября 2023 года. На фоне закрытия ВПП Аirbus 320 «России» воздушное судно, летевшее из Москвы в Пермь, приземлилось на запасном аэропорту в Ижевске. Отмечается, что из-за этого были задержаны рейсы авиакомпании из Перми в Москву и Санкт-Петербург.

Третьим лицом в деле выступил турецкий авиаперевозчик. Turkish Airlines просила отказать в удовлетворении заявления, так как причинно-следственная связь между инцидентом и убытками «России» не была доказана. По мнению компании, согласно законодательству РФ экипаж мог выполнить посадку в Перми, так как окончательное решение об этом принимает командир воздушного судна.

Схожие доводы привели в «Большом Савино». Представитель аэропорта пояснил, что экипаж не пытался запросить разрешение на посадку в пермском аэропорту. Поэтому случай выкатыванием самолета на ВПП ответчик считает обстоятельством непреодолимой силы.

В судебном акте указывается, что блокировка взлетной полосы произошла из-за выкатывания турецкого самолета. Это нельзя считать обстоятельством непреодолимой силы. При этом отмечается, что порядок запрашивания разрешения на посадку в случае закрытия аэропорта федеральными авиационными правилами не предусмотрен.

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#Арбитражный суд#Москва#Ижевск
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