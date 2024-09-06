«Уралхим» совместно с Березниковским политехом запустили образовательный проект

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Филиал «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ запустил на базе Березниковского политехнического техникума (БПТ) проект „Учись с „Уралхимом“. 15 студентов заключили с предприятием договоры о целевом обучении с первого курса на уникальных условиях „полного пансиона“.
В рамках нового совместного проекта в техникум поступили выпускники 9-х классов из Березников, Соликамска, Александровска, Романово и Чердынского района. Они обучаются по востребованным на производстве направлениям: аппаратчик, слесарь КИПиА, мастер слесарных работ, электромонтер, сварщик.
На протяжении всего обучения студенты будут на полном обеспечении от филиала «Азот», включая повышенную стипендию с первого курса, оплаченное место в общежитии, брендированную одежду, ежедневную компенсацию за питание и гарантированное место для прохождения практики.
Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК „Уралхим“ по персоналу и социальной политике:
Студентам, заключившим договоры о целевом обучении, гарантировано трудоустройство в филиале «Азот». Предприятие заинтересовано в молодых профессионалах, поэтому мы активно сотрудничаем с Березниковским политехническим техникумом. Проект «Учись с „Уралхимом“» уникален. Для учеников это возможность уже на первом курсе обеспечить себе надежное будущее и построить успешную карьеру на предприятии.
Филиал «Азот» с 2011 года выступает социальным партнером Березниковского политехнического техникума. Каждое полугодие предприятие выплачивает лучшим студентам дополнительные имиджевые стипендии, предоставляет места для прохождения практики и стажировки, заключает договоры о целевом обучении, предусматривающие выплату стипендии и гарантированное трудоустройство.