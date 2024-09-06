«Уралхим» совместно с Березниковским политехом запустили образовательный проект

Студентам, заключившим договоры о целевом обучении, гарантировано трудоустройство в филиале «Азот». Предприятие заинтересовано в молодых профессионалах, поэтому мы активно сотрудничаем с Березниковским политехническим техникумом. Проект «Учись с „Уралхимом“» уникален. Для учеников это возможность уже на первом курсе обеспечить себе надежное будущее и построить успешную карьеру на предприятии.