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Posted Сегодня, 03:48

Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

С июля по август 2024 года в Пермском крае замедлился рост деловой активности

Летом в Прикамье замедлился рост деловой активности

6 сентября 2024, 03:48
Фото: Изображение Midjourney

С июля по август 2024 года в Пермском крае замедлился рост деловой активности

На предприятиях химической и пищевой промышленности в течение лета наблюдалось снижение загрузки мощностей.
Сюжет
Ипотека

С июля по август 2024 года в Прикамье замедлился рост экономической активности. Как сообщили в пресс-службе Центрального банка России, в течение этого периода на предприятиях химической и пищевой промышленности наблюдалось снижение загрузки мощностей.

Регулятор отмечает, что в июле текущего года незначительно ускорилась инфляция. На рост цен повлияла индексация коммунальных тарифов. В то же время ставки на кредитном и депозитном рынках продолжили расти. Замедлилось как потребительское кредитование, так и ипотечное ввиду отмены льготной ипотеки. В июле количество выданных ипотечных кредитов в регионе сократилось на 44%, до 2,3 тыс. Объем выдачи ипотеки также в месячном выражении уменьшился на 56%, до 6 млрд рублей.

Снизилась и потребительская активность, однако не равномерно. Продовольственные товары все еще пользуются спросом, но уменьшился спрос на товары длительного пользования. Подорожал и личный транспорт. По мнению дилеров, это связано с высокими инфляционными ожиданиями населения и повышением утилизационного сбора.

ЦБ указывает, что увеличение зарплат на предприятиях поспособствовало росту издержек бизнеса.

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#Бизнес#Экономика#Зарплата#Инфляция#Ипотека#Прикамье#Коммунальные тарифы#Продовольственные товары#Деловая активность#Потребительское кредитование
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