Летом в Прикамье замедлился рост деловой активности

Регулятор отмечает, что в июле текущего года незначительно ускорилась инфляция. На рост цен повлияла индексация коммунальных тарифов. В то же время ставки на кредитном и депозитном рынках продолжили расти. Замедлилось как потребительское кредитование, так и ипотечное ввиду отмены льготной ипотеки. В июле количество выданных ипотечных кредитов в регионе сократилось на 44%, до 2,3 тыс. Объем выдачи ипотеки также в месячном выражении уменьшился на 56%, до 6 млрд рублей.