Летом в Прикамье замедлился рост деловой активности

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
С июля по август 2024 года в Прикамье замедлился рост экономической активности. Как сообщили в пресс-службе Центрального банка России, в течение этого периода на предприятиях химической и пищевой промышленности наблюдалось снижение загрузки мощностей.
Регулятор отмечает, что в июле текущего года незначительно ускорилась инфляция. На рост цен повлияла индексация коммунальных тарифов. В то же время ставки на кредитном и депозитном рынках продолжили расти. Замедлилось как потребительское кредитование, так и ипотечное ввиду отмены льготной ипотеки. В июле количество выданных ипотечных кредитов в регионе сократилось на 44%, до 2,3 тыс. Объем выдачи ипотеки также в месячном выражении уменьшился на 56%, до 6 млрд рублей.
Снизилась и потребительская активность, однако не равномерно. Продовольственные товары все еще пользуются спросом, но уменьшился спрос на товары длительного пользования. Подорожал и личный транспорт. По мнению дилеров, это связано с высокими инфляционными ожиданиями населения и повышением утилизационного сбора.
ЦБ указывает, что увеличение зарплат на предприятиях поспособствовало росту издержек бизнеса.