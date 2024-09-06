В Прикамье дорожники перевели в асфальтобетон одну из региональных автодорог

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В Прикамье строители завершили работы по переводу в асфальтобетон участка автодороги «Очер-Осиновка». Она проходит через деревни Пономари, Мыльники, Грязново и Лыва. Протяженность отремонтированного участка — 3028 м, сообщают в краевом минтрансе.
Работы на объекте стартовали в сентябре 2023 года. Подрядчик, АО «Уралмостострой», провел комплексный ремонт методом холодной регенерации с укладкой асфальтобетонного защитного слоя проезжей части. Также выполнен ремонт съездов, восстановлены водоотводные канавы, оборудованы новые остановки.
Проект по переводу грунтовых дорог в асфальтобетон реализуется по поручению губернатора Дмитрия Махонина. На сегодняшний день заключены контракты и ведутся работы по 26,1 км грунтовых дорог в восьми муниципалитетах: Оханском, Кишерстком, Суксунском, Соликамском, Частинском, Бардымском и Еловском округах.
Среди населенных пунктов, через которые проходят ремонтируемые дороги — как маленькие деревни с населением до 100 человек, так и более крупные, где проживает несколько тысяч. Жители сообщали региональным и местным властям о том, что у них есть вопросы как по дрогам, так и по распложенным на них автобусным павильонам и остановочным площадкам.
Глава Прикамья Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что крайне важно, чтобы жители небольших деревень могли комфортно и безопасно добираться до социальных объектов, ФАПов, школ, спортивных и культурных учреждений. Перед профильным министерством стоит задача постепенно переводить грунтовые дороги в населенных пунктах в муниципалитетах в асфальтобетон. На эти цели из бюджета Пермского края на три года выделено более 1 млрд рублей.
В конце мая этого года работы завершены на участке автомобильной дороги Усть-Кишерть — Суксун. В 2024 году будет отремонтирован еще один участок. Общая протяженность ремонта на данной трассе составит более 10 км. Уже заключены контракты на ремонт участков дороги, которые проходят непосредственно через село Усть-Кишерть, а также в деревнях Седа, Дикое Озеро, Советной и Мазуевке.
Также сегодня идут работы на участках автомобильных дорог:
Всего до конца текущего года планируется сдать более 26 км дорог такого типа. В 2025 году работы планируется завершить на участках автомобильных дорог, имеющих переходный тип покрытия: Чернушка — Тюш — Явгильдино, Оханск — Большая Соснова, Гайны — Усть-Черная. Общая протяженность объектов составит почти 12 км.