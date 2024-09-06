В Прикамье дорожники перевели в асфальтобетон одну из региональных автодорог

Среди населенных пунктов, через которые проходят ремонтируемые дороги — как маленькие деревни с населением до 100 человек, так и более крупные, где проживает несколько тысяч. Жители сообщали региональным и местным властям о том, что у них есть вопросы как по дрогам, так и по распложенным на них автобусным павильонам и остановочным площадкам.