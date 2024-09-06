В Прикамье простились с погибшим на СВО 41-летним Андреем Сарычевым из Очера

Мужчина родился 15 февраля 1983 года в многодетной семье в городе Очер. После окончания Очерской школы № 2 поступил в Очерский профессионально-педагогический колледж и получил профессию водителя и слесаря. Свою жизнь связал с автомобилями.



После колледжа Сарычева призвали в армию. Когда вернулся со службы, создал семью и работал в родном городе. В сентябре 2022 года мужчина был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.