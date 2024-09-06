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В ходе СВО погиб мобилизованный житель Очера Андрей Сарычев

В Прикамье простились с погибшим на СВО 41-летним Андреем Сарычевым из Очера

6 сентября 2024, 05:15
Фото: 1MI / VK Алексей Солодников

В ходе СВО погиб мобилизованный житель Очера Андрей Сарычев

Прощание состоялось 4 сентября.

В ходе СВО на Украине 3 июля погиб 41-летний уроженец Очерского округа Андрей Сарычев. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Солодников.

Мужчина родился 15 февраля 1983 года в многодетной семье в городе Очер. После окончания Очерской школы № 2 поступил в Очерский профессионально-педагогический колледж и получил профессию водителя и слесаря. Свою жизнь связал с автомобилями.

После колледжа Сарычева призвали в армию. Когда вернулся со службы, создал семью и работал в родном городе. В сентябре 2022 года мужчина был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Прощание с Сарычевым прошло 4 сентября.

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#Украина#Мобилизация#Трагедия#Смерть#Военная служба#Погибший#Очерск
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