В Прикамье простятся с погибшим на СВО Леонидом Деменевым

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Во время спецоперации 24 июня 2024 года погиб уроженец Нытвенского округа Леонид Деменев. Об этом сообщили власти муниципалитета в социальной сети.
«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами», — пишет администрация округа. Рядовой гвардии Леонид Деменев служил старшим стрелком в мотострелковом подразделении. Погиб мужчина при выполнении боевого задания.
Проститься с пермяком можно будет 8 сентября в селе Шерья. Церемония прощания начнется с 10:00 в Шерьинской школе на ул. Некрасова, 2, гражданская панихида — в 11:00.