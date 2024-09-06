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В Пермском крае простятся с погибшим на спецоперации Леонидом Деменевым

В Прикамье простятся с погибшим на СВО Леонидом Деменевым

6 сентября 2024, 08:27
Фото: 1MI / Администрация Нытвенского округа

В Пермском крае простятся с погибшим на спецоперации Леонидом Деменевым

Прощание с мужчиной состоится 8 сентября.

Во время спецоперации 24 июня 2024 года погиб уроженец Нытвенского округа Леонид Деменев. Об этом сообщили власти муниципалитета в социальной сети.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами», — пишет администрация округа. Рядовой гвардии Леонид Деменев служил старшим стрелком в мотострелковом подразделении. Погиб мужчина при выполнении боевого задания.

Проститься с пермяком можно будет 8 сентября в селе Шерья. Церемония прощания начнется с 10:00 в Шерьинской школе на ул. Некрасова, 2, гражданская панихида — в 11:00.



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