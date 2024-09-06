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В России резко подорожали запчасти для китайских авто

В России резко подорожали запчасти для китайских авто

6 сентября 2024, 07:07
Фото: 1MI
За последний год в России резко выросли цены на запчасти для китайских автомобилей. Маркетинговое агентство НАПИ показало статистику изменения цен на оригинальные запчасти для легковых автомобилей из КНР.

По информации агентства, больше всего цена выросла на правые передние двери и передние бамперы — на 73% и 70,9% соответственно. Наименьший рост цен зафиксирован на лобовые стекла — 25%. Теперь они стоят больше 52 тысяч рублей. Самой дорогой запчастью стало заднее крыло, которое стоит более 151 тысячи рублей. За последний год оно выросло в цене на 35,4%. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.

Причин подорожания сразу несколько: рост цен на сырье и ресурсы; монополия китайских автомобилей на российском рынке, так как альтернатив им практически нет; повышение цен на доставку и обслуживание складов; переход на «обеленный юань», который сделал денежные переводы дороже минимум на 10% и рост числа посредников в условиях санкций.

При этом в КНР понятие «оригинальная запчасть» достаточно размытое. На Западе детали можно четко разделить на оригинальные и нет. В Китае же один и тот же завод может выпускать одинаковые детали и продавать их под разными названиями и по разной цене.

С ростом цен на детали выросла и средняя выплата по ОСАГО. Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков сообщили, что в июле текущего года был установлен рекорд по данному показателю — он составил 111 тысяч рублей.

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