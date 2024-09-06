В России резко подорожали запчасти для китайских авто

По информации агентства, больше всего цена выросла на правые передние двери и передние бамперы — на 73% и 70,9% соответственно. Наименьший рост цен зафиксирован на лобовые стекла — 25%. Теперь они стоят больше 52 тысяч рублей. Самой дорогой запчастью стало заднее крыло, которое стоит более 151 тысячи рублей. За последний год оно выросло в цене на 35,4%. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.