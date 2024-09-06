В России резко подорожали запчасти для китайских авто

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
По информации агентства, больше всего цена выросла на правые передние двери и передние бамперы — на 73% и 70,9% соответственно. Наименьший рост цен зафиксирован на лобовые стекла — 25%. Теперь они стоят больше 52 тысяч рублей. Самой дорогой запчастью стало заднее крыло, которое стоит более 151 тысячи рублей. За последний год оно выросло в цене на 35,4%. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Причин подорожания сразу несколько: рост цен на сырье и ресурсы; монополия китайских автомобилей на российском рынке, так как альтернатив им практически нет; повышение цен на доставку и обслуживание складов; переход на «обеленный юань», который сделал денежные переводы дороже минимум на 10% и рост числа посредников в условиях санкций.
При этом в КНР понятие «оригинальная запчасть» достаточно размытое. На Западе детали можно четко разделить на оригинальные и нет. В Китае же один и тот же завод может выпускать одинаковые детали и продавать их под разными названиями и по разной цене.
С ростом цен на детали выросла и средняя выплата по ОСАГО. Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков сообщили, что в июле текущего года был установлен рекорд по данному показателю — он составил 111 тысяч рублей.