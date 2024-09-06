На спецоперации погиб военнослужащий из Нытвенского округа Владислав Кайзер

«Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты, скорбим вместе с вами…», — написали власти округа в социальных сетях.



Владислав Кайзер был наводчиком в мотострелковом подразделении танковой дивизии. Погиб 14 июня 2024 года во время выполнения боевой задачи.