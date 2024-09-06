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На СВО на Украине погиб военнослужащий из Нытвенского округа Владислав Кайзер

На спецоперации погиб военнослужащий из Нытвенского округа Владислав Кайзер

6 сентября 2024, 08:08
Фото: 1MI / Администрация Нытвенского округа

На СВО на Украине погиб военнослужащий из Нытвенского округа Владислав Кайзер

Прощание пройдет 7 сентября.
Сюжет
Военный

В ходе СВО на Украине погиб Владислав Кайзер. Об этом сообщила администрация Нытвенского округа во ВКонтакте.

«Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты, скорбим вместе с вами…», — написали власти округа в социальных сетях.

Владислав Кайзер был наводчиком в мотострелковом подразделении танковой дивизии. Погиб 14 июня 2024 года во время выполнения боевой задачи.

Прощание с мужчиной пройдет завтра, 7 сентября. Церемония прощания начнется с 10:00 в нытвенском Доме культуры на пр. Металлургов, 1а, гражданская панихида — в 11:00, отпевание — в 11:30.

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#Украина#Прощание#Военный#Церемония#Погибший#Панихида#Боевая задача#Нытвенский округ
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