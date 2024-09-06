На спецоперации погиб военнослужащий из Нытвенского округа Владислав Кайзер

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В ходе СВО на Украине погиб Владислав Кайзер. Об этом сообщила администрация Нытвенского округа во ВКонтакте.
«Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты, скорбим вместе с вами…», — написали власти округа в социальных сетях.
Владислав Кайзер был наводчиком в мотострелковом подразделении танковой дивизии. Погиб 14 июня 2024 года во время выполнения боевой задачи.
Прощание с мужчиной пройдет завтра, 7 сентября. Церемония прощания начнется с 10:00 в нытвенском Доме культуры на пр. Металлургов, 1а, гражданская панихида — в 11:00, отпевание — в 11:30.