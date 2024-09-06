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7 и 8 сентября в центре Перми будет изменено движение общественного транспорта

В выходные в центре Перми изменится движение общественного транспорта

6 сентября 2024, 10:56
Фото: properm.ru

7 и 8 сентября в центре Перми будет изменено движение общественного транспорта

Изменения вводится в связи с проведением Пермского марафона

В выходные, 7 и 8 сентября, в центре Перми изменится движение общественного транспорта. Изменения вводится в связи с проведением Пермского марафона, сообщают в дептрансе администрации Перми.

Так, 7 сентября с 10:30 до 17:00 автобусы №6, 35 и 46 не будут останавливаться на остановке «Пермский академический Театр-Театр».

8 сентября с 5:00 до 17:00, в связи с закрытием движения по улицам Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту, автобусы, следующие через центр города, будут перенаправлены в объезд по улицам Пушкина и Революции. Автобусы из правобережной части города проследуют по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова.

Кроме того, внесены изменения в расписание трамваев:

  • №4 будет следовать сообщением «Висим — Велта»
  • №7 будет укорочен до остановочного пункта «Разгуляй».
  • №5 также будет направлен до Разгуляя (через улицу Революции).
  • №11 в этот период обслуживаться не будет.

Автобусные маршруты №3, 10, 41, 51 и 71 будут укорочены:

  • №3 до «Автовокзала».
  • №10 и №72 до «Универсама».
  • №41 до «Улицы Попова».
  • №51 до Комсомольской площади.
  • №71 будет перенаправлен на улицы Революции и Островского до «Улицы Луначарского».

Автобусный маршрут №300т обслуживаться не будет.

После 17:00 (на период ограничения движения по улице Ленина на участке от Крисанова до Борчанинова):

  • Автобусы №6, 10, 14, 35, 49, 50, 67, 68 и 81 поедут в объезд по улицам Ленина, Борчанинова, Луначарского (обратно — по улицам Екатерининской или Петропавловской в зависимости от маршрута), Крисанова, далее — по маршрутам следования.
  • Автобус №46 проследует без заезда на остановочный пункт «Пермский академический Театр-театр» от улицы Ленина по улицам Борчанинова и Петропавловской.

До 2030 года в Пермском крае планируется обновить 1609 автобусов. Кроме того, на встрече главы Прикамья Дмитрия Махонина с первым замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым было предложено исключить требования к классу приобретаемых автобусов или дополнить его средним и малым классом для участия в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». Губернатор региона подчеркнул, что это важно для небольших населенных пунктов, где автобусы большого класса не требуются.

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