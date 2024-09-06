В выходные в центре Перми изменится движение общественного транспорта

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
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Updated Сегодня, 10:57
В выходные, 7 и 8 сентября, в центре Перми изменится движение общественного транспорта. Изменения вводится в связи с проведением Пермского марафона, сообщают в дептрансе администрации Перми.
Так, 7 сентября с 10:30 до 17:00 автобусы №6, 35 и 46 не будут останавливаться на остановке «Пермский академический Театр-Театр».
8 сентября с 5:00 до 17:00, в связи с закрытием движения по улицам Ленина, Сибирской и Комсомольскому проспекту, автобусы, следующие через центр города, будут перенаправлены в объезд по улицам Пушкина и Революции. Автобусы из правобережной части города проследуют по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова.
Кроме того, внесены изменения в расписание трамваев:
Автобусные маршруты №3, 10, 41, 51 и 71 будут укорочены:
Автобусный маршрут №300т обслуживаться не будет.
После 17:00 (на период ограничения движения по улице Ленина на участке от Крисанова до Борчанинова):
До 2030 года в Пермском крае планируется обновить 1609 автобусов. Кроме того, на встрече главы Прикамья Дмитрия Махонина с первым замминистра транспорта РФ Валентином Ивановым было предложено исключить требования к классу приобретаемых автобусов или дополнить его средним и малым классом для участия в нацпроекте «Безопасные качественные дороги». Губернатор региона подчеркнул, что это важно для небольших населенных пунктов, где автобусы большого класса не требуются.