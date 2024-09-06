Воскресенье и понедельник могут стать в Прикамье самыми теплыми днями сентября

Воскресенье и понедельник в Прикамье могут стать самыми теплыми днями сентября. Холодный период, начавшийся с 29–30 августа, подходит к концу. Уже сегодня, 6 сентября, тепло начнет распространяться по всему региону. Сильнее всего потеплеет в Коми-пермяцком округе, температурный фон поднимется до +20…+22˚С. К вечеру возможны дожди и грозы на востоке края.