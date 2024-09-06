Воскресенье и понедельник могут стать в Прикамье самыми теплыми днями сентября

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Воскресенье и понедельник в Прикамье могут стать самыми теплыми днями сентября. Холодный период, начавшийся с 29–30 августа, подходит к концу. Уже сегодня, 6 сентября, тепло начнет распространяться по всему региону. Сильнее всего потеплеет в Коми-пермяцком округе, температурный фон поднимется до +20…+22˚С. К вечеру возможны дожди и грозы на востоке края.
В выходные заток тепла продолжится, небо будет становиться все яснее. Температура воздуха ночью повысится до +8…+13˚С, днем в субботу — до +16…+21˚С, а в воскресенье — уже +20.+25˚С. При этом в Перми ожидается +23…+24˚С.
Потепление в Прикамье может стать довольно затяжным. Тепло будет и на северо-западе края — на 7˚С теплее климатической нормы, на остальной территории отклонение от нормы составит 3-6˚С. Преимущественно без осадков.