Выплату за трудовой стаж получили 2,5 тысячи сотрудников ОМК в Чусовом

Помимо выплаты за выслугу лет у каждого сотрудника ОМК есть другие возможности влиять на уровень своего дохода и управлять им. Можно повышать квалификацию, осваивать смежные профессии, получать надбавки за профессиональное мастерство, совмещение, универсальность, бригадирство и наставничество, участие в проектах и другие. Также заводчане могут участвовать в акции «Приведи друга» — рекомендовать заводские вакансии рабочих и специалистов своим знакомым и получать за каждого трудоустроенного до 20 тыс. рублей.