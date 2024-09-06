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Выплату за трудовой стаж получили 2,5 тысячи сотрудников ОМК в Чусовом

Выплату за трудовой стаж получили 2,5 тысячи сотрудников ОМК в Чусовом

6 сентября 2024, 06:51
Фото: Сергей Ясинский
Помимо этого, у каждого сотрудника ОМК есть другие возможности влиять на уровень своего дохода и управлять им.

Группа ОМК поощрила около 2,5 тыс. сотрудников в Чусовом за верность компании. Все, кто работает на предприятиях ОМК год и больше, получили выплату от 10 до 50 тыс. рублей в зависимости от стажа.

ОМК ввела ежегодное материальное поощрение за стаж в компании в 2024 году и будет выплачивать его раз в год. В этом году выплату получили 96% сотрудников чусовского завода.

Помимо выплаты за выслугу лет у каждого сотрудника ОМК есть другие возможности влиять на уровень своего дохода и управлять им. Можно повышать квалификацию, осваивать смежные профессии, получать надбавки за профессиональное мастерство, совмещение, универсальность, бригадирство и наставничество, участие в проектах и другие. Также заводчане могут участвовать в акции «Приведи друга» — рекомендовать заводские вакансии рабочих и специалистов своим знакомым и получать за каждого трудоустроенного до 20 тыс. рублей.

Жанна Леушина, директор по персоналу чусовского завода ОМК:

— На чусовском заводе много династий: есть сотрудники, которые приходят к нам работать по стопам родителей, а потом приводят на работу своих детей. Есть сотрудники, которые присоединились к нашей команде недавно. Мы ценим вклад каждого: нам важно, что люди готовы вместе с нами профессионально развиваться и развивать завод, добиваться выдающихся результатов, строить карьеру, нарабатывать опыт и передавать его новым поколениям заводчан. Чтобы поблагодарить каждого сотрудника за вклад в наше общее дело, в ОМК ввели новое ежегодное поощрение. Уверена, что это вдохновит коллег на дальнейшее развитие.
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