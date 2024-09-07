Астма, рак и даже кома. Пермские ученые предупредили об опасности красок для волос

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Некоторые люди меняют цвет волос постоянно, а кто-то пробует окрашивание лишь несколько раз или никогда этого не делает. Изменить цвет волос можно с помощью оттеночных шампуней и бальзамов, красок для волос без аммиака и стойких средств. О том, какие средства для волос существуют и какие их компоненты опасны для здоровья, рассказали ученые Пермского национального исследовательского университета (ПНИПУ), пишет издание «Доктор Питер».
Это самая безопасная группа средств, так как они не разрушают волосы изнутри. Однако, если вы будете постоянно их использовать, то волосы станут сухими. Оттеночные шампуни и бальзамы содержат фиксаторы и консерванты, повреждающие волосы.
В уже привычных красках для волос может быть еще больше вредных компонентов. В них содержатся аммиак и перекись водорода, которые помогают пигменту проникнуть внутрь. Эти компоненты вызывают ломкость и сухость волос, разрушаю меланин и обесцвечивают их.
Особенно опасно использовать дешевые средства для окрашивания волос, в которых содержатся окислители с содержанием 9-12%. Кроме того, недорогие краски содержат соли тяжелых металлов, которые негативно отражаются на человеческом организме в целом, особенно это касается беременных и кормящих женщин.
Краски без аммиака являются щадящими, но недолго держатся на волосах, так как пигмент не проникает в сердцевину волоса. Если часто ими пользоваться, то средство начнет накапливаться и будет смываться уже медленнее.