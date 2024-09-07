Астма, рак и даже кома. Пермские ученые предупредили об опасности красок для волос

Некоторые люди меняют цвет волос постоянно, а кто-то пробует окрашивание лишь несколько раз или никогда этого не делает. Изменить цвет волос можно с помощью оттеночных шампуней и бальзамов, красок для волос без аммиака и стойких средств. О том, какие средства для волос существуют и какие их компоненты опасны для здоровья, рассказали ученые Пермского национального исследовательского университета (ПНИПУ), пишет издание «Доктор Питер».