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Пермские ученые предупредили об опасности красок для волос

Астма, рак и даже кома. Пермские ученые предупредили об опасности красок для волос

7 сентября 2024, 07:20
Фото: ideogram.ai

Пермские ученые предупредили об опасности красок для волос

Исследователи рассказали, каких компонентов в составе средств для окрашивания нужно избегать.
Сюжет
ПНИПУ

Некоторые люди меняют цвет волос постоянно, а кто-то пробует окрашивание лишь несколько раз или никогда этого не делает. Изменить цвет волос можно с помощью оттеночных шампуней и бальзамов, красок для волос без аммиака и стойких средств. О том, какие средства для волос существуют и какие их компоненты опасны для здоровья, рассказали ученые Пермского национального исследовательского университета (ПНИПУ), пишет издание «Доктор Питер».

Оттеночные средства

Это самая безопасная группа средств, так как они не разрушают волосы изнутри. Однако, если вы будете постоянно их использовать, то волосы станут сухими. Оттеночные шампуни и бальзамы содержат фиксаторы и консерванты, повреждающие волосы.

Краски для волос

В уже привычных красках для волос может быть еще больше вредных компонентов. В них содержатся аммиак и перекись водорода, которые помогают пигменту проникнуть внутрь. Эти компоненты вызывают ломкость и сухость волос, разрушаю меланин и обесцвечивают их.

Особенно опасно использовать дешевые средства для окрашивания волос, в которых содержатся окислители с содержанием 9-12%. Кроме того, недорогие краски содержат соли тяжелых металлов, которые негативно отражаются на человеческом организме в целом, особенно это касается беременных и кормящих женщин.

Краски без аммиака являются щадящими, но недолго держатся на волосах, так как пигмент не проникает в сердцевину волоса. Если часто ими пользоваться, то средство начнет накапливаться и будет смываться уже медленнее.

Опасные ингредиенты в составе краски для волос

  • P-фенилендиамин (он же PDD) содержится в 75% красок. Он под воздействием кислорода меняет и закрепляет цвет. Ученые доказали, что PDD увеличивает риск развития рака мочевого пузыря и является токсичным для иммунной и нервной системы, легких, почек и печени.
  • Персульфаты при концентрации 27% и выше могут привести к раздражению кожи, астме и повреждению легких. В некоторых средствах содержится до 60% этих химических соединений.
  • Резорцинол (резорцин) — это сильный аллерген. Вещество может привести к гормональному сбою.
  • Ацетат свинца чаще всего содержится в темных оттенках краски, он токсичен для мозга и нервной системы.
  • Парафенилендиамин запрещен в ряде стран Европы. В Великобритании однажды женщина впала в кому после окрашивания волос краской с этим компонентом.
  • Каменноугольный деготь может привести к раздражению кожи головы, способен провоцировать рак.
  • Гидантоин добавляют не только в краски, но и в шампуни, кондиционеры и лосьоны. Он может вызвать сбой в работе иммунной системы.
  • Формальдегид — может вызвать рак и проблемы с репродуктивной функцией. Особенно опасен этот консервант для беременных женщин, так как он может привести к развитию дефектов у плода.
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#Здоровье#Общество#Пермь#ПНИПУ#Ученые#Пермские ученые
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