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МЧС предупреждает о тумане 8 сентября в некоторых районах Пермского края

МЧС предупреждает о тумане в некоторых районах Пермского края

7 сентября 2024, 10:26
Фото: properm.ru

МЧС предупреждает о тумане 8 сентября в некоторых районах Пермского края

Особенно внимательными следует быть на дорогах.

Завтра, 8 сентября, в отдельных районах Прикамья ожидается неблагоприятная погода. В частности, утром и ночью синоптики прогнозируют туман.

В краевом МЧС напоминают водителям, что необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, а также избегать резких торможений и маневров. Будьте осторожны во время тумана и предупредите родных и знакомых о нем. О происшествиях сообщайте по телефонам вызова служб экстренного реагирования: 01, 112 или 101.

В администрации Перми ранее рассказали, что городские спасатели выезжали на вызовы уже 30 раз с начала сентября.

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