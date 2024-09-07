МЧС предупреждает о тумане в некоторых районах Пермского края

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Завтра, 8 сентября, в отдельных районах Прикамья ожидается неблагоприятная погода. В частности, утром и ночью синоптики прогнозируют туман.
В краевом МЧС напоминают водителям, что необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, а также избегать резких торможений и маневров. Будьте осторожны во время тумана и предупредите родных и знакомых о нем. О происшествиях сообщайте по телефонам вызова служб экстренного реагирования: 01, 112 или 101.
В администрации Перми ранее рассказали, что городские спасатели выезжали на вызовы уже 30 раз с начала сентября.