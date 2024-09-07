На капремонт улицы Борчанинова выделено более 340 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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В Перми планируют провести капитальный ремонт ул. Борчанинова от Петропавловской до Пушкина. Длина участка — 843 м, обратила внимание интернет-газета «Текст».
На разработку проекта и проведение ремонта выделено около 341,8 млн рублей. Подрядчик должен отремонтировать все дорожные элементы, а также заняться масштабным озеленением на площади 3,5 га и оборудовать велосипедную дорожку шириной 2 м.
По информации портала Rostender, планируется начать работы 15 октября текущего года и завершить их 24 ноября 2026 года. Итоги торгов будут известны 27 сентября.
Ранее Properm.ru писали, что мост через ул. Решетниковский спуск закроют из-за ремонта почти на год.