properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

В Перми планируется в течение двух лет провести капремонт ул. Борчанинова

На капремонт улицы Борчанинова выделено более 340 миллионов рублей

7 сентября 2024, 08:21
Фото: Google Maps

В Перми планируется в течение двух лет провести капремонт ул. Борчанинова

Исполнителя работ должны выбрать через три недели.

В Перми планируют провести капитальный ремонт ул. Борчанинова от Петропавловской до Пушкина. Длина участка — 843 м, обратила внимание интернет-газета «Текст».

На разработку проекта и проведение ремонта выделено около 341,8 млн рублей. Подрядчик должен отремонтировать все дорожные элементы, а также заняться масштабным озеленением на площади 3,5 га и оборудовать велосипедную дорожку шириной 2 м.

По информации портала Rostender, планируется начать работы 15 октября текущего года и завершить их 24 ноября 2026 года. Итоги торгов будут известны 27 сентября.

Ранее Properm.ru писали, что мост через ул. Решетниковский спуск закроют из-за ремонта почти на год.

Читайте также:
На реконструкцию участка улицы Мира выделят 151 миллион рублейВыбран подрядчик для реконструкции путепровода на Монастырской за 1,6 млрд рублей
#Авто#Капремонт#Пермь#Пермские дороги#Ремонт дорог#Закупки
Подпишитесь
Начался второй день голосования на выборах в Пермском крае. Первые итоги явки
Сегодня, 04:42
Астма, рак и даже кома. Пермские ученые предупредили об опасности красок для волос
Сегодня, 07:20
Видео. «Не парься…». Избирком Пермского края опубликовал рекламу ДЭГ с мужчиной в бане
Сегодня, 05:40
Владельцев ночного клуба в Перми подозревают в наркоторговле и педофилии
Сегодня, 08:47
Пермские спасатели с начала сентября приходили на помощь уже 30 раз
Сегодня, 06:27