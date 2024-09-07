На выборы в Прикамье явились менее 67 тысяч избирателей

На выборы в Пермском крае пришли 14,79% избирателей или 66 тыс. 778 человек. Такие данные по состоянию на 15:00 7 сентября без учета дистанционного электронного голосования приводит пресс-служба избирательной комиссии региона. Явка на довыборах в Законодательное Собрание Пермского края по округам №12 и №20 составила 13,93%.