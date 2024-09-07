На выборы в Прикамье явились менее 67 тысяч избирателей

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
На выборы в Пермском крае пришли 14,79% избирателей или 66 тыс. 778 человек. Такие данные по состоянию на 15:00 7 сентября без учета дистанционного электронного голосования приводит пресс-служба избирательной комиссии региона. Явка на довыборах в Законодательное Собрание Пермского края по округам №12 и №20 составила 13,93%.
Наиболее активны избиратели на выборах депутатов Думы:
Голосование продлится сегодня до 20:00. А завтра, 8 сентября, наступит финальный третий день голосования. На избирательных участках работают более 1 тыс. наблюдателей от краевой Общественной палаты, кандидатов и политических партий.