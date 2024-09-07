properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В Прикамье на выборы почти за два дня голосования явились менее 15% избирателей

На выборы в Прикамье явились менее 67 тысяч избирателей

7 сентября 2024, 13:48
Фото: 1MI

В Прикамье на выборы почти за два дня голосования явились менее 15% избирателей

Наиболее активными стали три округа.
Сюжет
Выборы

На выборы в Пермском крае пришли 14,79% избирателей или 66 тыс. 778 человек. Такие данные по состоянию на 15:00 7 сентября без учета дистанционного электронного голосования приводит пресс-служба избирательной комиссии региона. Явка на довыборах в Законодательное Собрание Пермского края по округам №12 и №20 составила 13,93%.

Наиболее активны избиратели на выборах депутатов Думы:

  • Юсьвинского муниципального округа Пермского края второго созыва — 25,41%;
  • Октябрьского городского округа Пермского края второго созыва — 23,21%;
  • Уинского муниципального округа Пермского края второго созыва — 23,21%.

Голосование продлится сегодня до 20:00. А завтра, 8 сентября, наступит финальный третий день голосования. На избирательных участках работают более 1 тыс. наблюдателей от краевой Общественной палаты, кандидатов и политических партий.

Читайте также:
Начался второй день голосования на выборах в Пермском крае. Первые итоги явкиСтали известны причины отказа в регистрации кандидатов на выборы в Прикамье«Не парься…». Избирком Пермского края опубликовал рекламу ДЭГ с мужчиной в бане
#Политика#Общество#Пермь#Выборы#Крайизбирком
Подпишитесь
МЧС предупреждает о тумане в некоторых районах Пермского края
Сегодня, 10:26
Самым юным спортсменом Пермского марафона стал 9-месячный мальчик
Сегодня, 13:28
Видео. Пермский спортсмен Евгений Торсунов установил личный рекорд на Паралимпиаде в Париже
Сегодня, 11:14
Фото. Пермяки заметили у ТРЦ «Планета» автомобили экстренных служб. Что произошло?
Сегодня, 10:04
Владельцев ночного клуба в Перми подозревают в наркоторговле и педофилии
Сегодня, 08:47
На капремонт улицы Борчанинова выделено более 340 миллионов рублей
Сегодня, 08:21