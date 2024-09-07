Начался второй день голосования на выборах в Пермском крае. Первые итоги явки

Сегодня голосование продлится до 20:00. Выборы в Прикамье в этом году проходят в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября. У жителей региона есть возможность сделать выбор через ДЭГ или на дому — в последнем случае нужно связаться с участковой комиссией или попросить помощи родных или соседей.