Начался второй день голосования на выборах в Пермском крае. Первые итоги явки

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Сегодня, 7 сентября, начался второй день голосования на выборах в Прикамье. По итогам 6 сентября явка избирателей по региону без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составляет 9,14% или 41 тыс. 281 человек. Явка на довыборах в Законодательное собрание Пермского края по округам №12 и №20 составила 8,73%.
По данным пресс-службы Крайизбиркома, избиратели наиболее активны:
Сегодня голосование продлится до 20:00. Выборы в Прикамье в этом году проходят в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября. У жителей региона есть возможность сделать выбор через ДЭГ или на дому — в последнем случае нужно связаться с участковой комиссией или попросить помощи родных или соседей.