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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

7 сентября начался второй день голосования на выборах в Прикамье

Начался второй день голосования на выборах в Пермском крае. Первые итоги явки

7 сентября 2024, 04:42
Фото: пресс-служба Крайизбиркома

7 сентября начался второй день голосования на выборах в Прикамье

Сегодня голосовать можно до 20:00.
Сюжет
Выборы

Сегодня, 7 сентября, начался второй день голосования на выборах в Прикамье. По итогам 6 сентября явка избирателей по региону без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составляет 9,14% или 41 тыс. 281 человек. Явка на довыборах в Законодательное собрание Пермского края по округам №12 и №20 составила 8,73%.

По данным пресс-службы Крайизбиркома, избиратели наиболее активны:

  • на выборах депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края второго созыва — 16,81%;
  • на выборах депутатов Думы Октябрьского городского округа Пермского края второго созыва — 14,69%;
  • на выборах депутатов Думы Уинского муниципального округа Пермского края второго созыва — 14,13%.

Сегодня голосование продлится до 20:00. Выборы в Прикамье в этом году проходят в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября. У жителей региона есть возможность сделать выбор через ДЭГ или на дому — в последнем случае нужно связаться с участковой комиссией или попросить помощи родных или соседей.

На выборах в Прикамье уже проголосовали 26 тысяч человек
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#Политика#Общество#Пермь#Выборы#Крайизбирком
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