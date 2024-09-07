«Не парься…». Избирком Пермского края опубликовал рекламу ДЭГ с мужчиной в бане

«У нас появилась новая традиция. На каждые выборы мы испытываем сервис Дистанционного Электронного голосования. Мы пробовали голосовать с телефона и компьютера, уезжали на север края, копали картошку. Но в любой ситуации ДЭГ показывал себя только с лучшей стороны: надёжно и безопасно», — подчеркивает в описании к ролику Крайизбирком.