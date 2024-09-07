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Избирком Пермского края опубликовал рекламу ДЭГ с мужчиной в бане

«Не парься…». Избирком Пермского края опубликовал рекламу ДЭГ с мужчиной в бане

7 сентября 2024, 05:40
Фото: пресс-служба избирательной комиссии Пермского края «ВКонтакте»

Избирком Пермского края опубликовал рекламу ДЭГ с мужчиной в бане

Выборы в этом году длятся три дня и завершатся завтра.
Сюжет
Выборы

В сети появилась креативная реклама с призывом воспользоваться сервисом дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Видеоролик, в котором полуобнаженный мужчина рубит дрова, парится в бане, а затем голосует со смартфона, в соцсети «ВКонтакте» опубликовала избирательная комиссия Пермского края. Как выяснило издание perm.aif.ru, героем ролика является секретарь территориальной избирательной комиссии Дзержинского района Перми Николай Кожемякин.

«У нас появилась новая традиция. На каждые выборы мы испытываем сервис Дистанционного Электронного голосования. Мы пробовали голосовать с телефона и компьютера, уезжали на север края, копали картошку. Но в любой ситуации ДЭГ показывал себя только с лучшей стороны: надёжно и безопасно», — подчеркивает в описании к ролику Крайизбирком.

Выборы в Пермском крае нынче проходят в течение трех дней — 6, 7 и 8 сентября. У жителей региона есть возможность сделать выбор как очно, так и через ДЭГ. По данным на сегодняшнее утро, сейчас проголосовали более 41 тыс. жителей Прикамья.

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