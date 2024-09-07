Пермские спасатели с начала сентября приходили на помощь уже 30 раз

С начала сентября сотрудники Пермской городской службы спасения выезжали на вызовы 30 раз. Такую статистику приводит пресс-служба мэрии на утро 6 сентября. Первая помощь пострадавшим была оказана восемь раз, также пять раз был обеспечен доступ в закрытые помещения. Специалисты спасли уже семь человек.