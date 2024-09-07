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Published Сегодня, 06:27

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С начала сентября спасатели уже спасли семь пермяков

Пермские спасатели с начала сентября приходили на помощь уже 30 раз

7 сентября 2024, 06:27
Фото: vk.com/mkupgss

С начала сентября спасатели уже спасли семь пермяков

В пяти случаях пермяки не могли открыть двери
Сюжет
Дтп

С начала сентября сотрудники Пермской городской службы спасения выезжали на вызовы 30 раз. Такую статистику приводит пресс-служба мэрии на утро 6 сентября. Первая помощь пострадавшим была оказана восемь раз, также пять раз был обеспечен доступ в закрытые помещения. Специалисты спасли уже семь человек.

1 сентября пермские спасатели получили сообщение о беспомощном человеке, лежавшем на тропе в Андроновском лесу. Когда группа оперативного реагирования приехала на место, то выяснила, что мужчина катался на мотоцикле, не справился с управлением, упал в овраг и сломал ногу. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и быстро эвакуировали мужчину к бригаде скорой помощи.

Ночью 2 сентября спасателям поступило сообщение о беспомощной женщине, которая упала с лестницы в лог возле дома на бульваре Гагарина, 74. После падения пермячка не чувствовала ногу. Городские спасатели эвакуировали пострадавшую и передали врачам скорой помощи.

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#Происшествия#Общество#Дтп#Пермь#Спасатели#Служба спасения#Пермские спасатели
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