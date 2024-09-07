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Пермяк Евгений Торсунов установил личный рекорд на Паралимпиаде в Париже

Пермский спортсмен Евгений Торсунов установил личный рекорд на Паралимпиаде в Париже

7 сентября 2024, 11:14
Фото: пресс-служба министерства спорта Пермского края

Пермяк Евгений Торсунов установил личный рекорд на Паралимпиаде в Париже

До бронзы легкоатлету не хватило сотых долей секунды.

Пермский спортсмен Евгений Торсунов вчера, 6 сентября, занял четвертое место в забеге на 100 м в группе Т36 на Паралимпийских играх в Париже. Он отстал от бронзового призера всего на 0,07 секунды. При этом Евгений установил личный рекорд в данной дисциплине — 11,95 секунды, рассказали в пресс-службе Минспорта Прикамья.

Третье место — у Ян Ифея из Китая, второе — у аргентинца Алексиса Чавеса, а золотая медаль — у Джеймса Тернера (Австралия).

Видео: Матч ТВ

Ранее, 2 сентября, Торсунов завоевал золотую медаль в Париже, выступив в прыжках в длину в категории Т36 с результатом 5,83 м. Кроме того, рекорд по прыжкам в длину в данной категории принадлежит Евгению — 6,05 м.

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