Пермский спортсмен Евгений Торсунов установил личный рекорд на Паралимпиаде в Париже

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Пермский спортсмен Евгений Торсунов вчера, 6 сентября, занял четвертое место в забеге на 100 м в группе Т36 на Паралимпийских играх в Париже. Он отстал от бронзового призера всего на 0,07 секунды. При этом Евгений установил личный рекорд в данной дисциплине — 11,95 секунды, рассказали в пресс-службе Минспорта Прикамья.
Третье место — у Ян Ифея из Китая, второе — у аргентинца Алексиса Чавеса, а золотая медаль — у Джеймса Тернера (Австралия).
Ранее, 2 сентября, Торсунов завоевал золотую медаль в Париже, выступив в прыжках в длину в категории Т36 с результатом 5,83 м. Кроме того, рекорд по прыжкам в длину в данной категории принадлежит Евгению — 6,05 м.