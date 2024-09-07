Пермский спортсмен Евгений Торсунов установил личный рекорд на Паралимпиаде в Париже

Пермский спортсмен Евгений Торсунов вчера, 6 сентября, занял четвертое место в забеге на 100 м в группе Т36 на Паралимпийских играх в Париже. Он отстал от бронзового призера всего на 0,07 секунды. При этом Евгений установил личный рекорд в данной дисциплине — 11,95 секунды, рассказали в пресс-службе Минспорта Прикамья.