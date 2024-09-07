Пермяки заметили у ТРЦ «Планета» автомобили экстренных служб. Что произошло?

Оказалось, что сегодня до 20:00 у «Планеты» проводится детский праздник «Потрогай грузовик!». И дети, и их родители могут исследовать разные большие и маленькие машины. Ребятам можно залезть в кабину автомобиля, нажимать на педали, задать вопросы водителям и сделать фотографии на память. Вход на мероприятие свободный.