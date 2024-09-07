Пермяки заметили у ТРЦ «Планета» автомобили экстренных служб. Что произошло?

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
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Updated Сегодня, 10:06
Сегодня днем, 7 сентября, пермяки заметили рядом с ТРЦ «Планета» скопление людей и автомобилей экстренных служб, таких как МВД, скорая медицинская помощь, МЧС и другие. Читательница Properm.ru, проезжавшая мимо, поделилась фото с редакцией.
Оказалось, что сегодня до 20:00 у «Планеты» проводится детский праздник «Потрогай грузовик!». И дети, и их родители могут исследовать разные большие и маленькие машины. Ребятам можно залезть в кабину автомобиля, нажимать на педали, задать вопросы водителям и сделать фотографии на память. Вход на мероприятие свободный.
В полном распоряжении юных гостей находятся пожарная машина, патрульный автомобиль ДПС, скорая помощь и другие, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Кроме того, сотрудники ведомств рассказывают ребятам об особенностях управления техникой МЧС, МВД, ГИБДД, Минтранса и Минздрава.