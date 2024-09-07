properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
properm.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Пермяков встревожили автомобили экстренных служб у ТРЦ «Планета»

Пермяки заметили у ТРЦ «Планета» автомобили экстренных служб. Что произошло?

7 сентября 2024, 10:04
Фото: properm.ru

Пермяков встревожили автомобили экстренных служб у ТРЦ «Планета»

Ответ дали в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сегодня днем, 7 сентября, пермяки заметили рядом с ТРЦ «Планета» скопление людей и автомобилей экстренных служб, таких как МВД, скорая медицинская помощь, МЧС и другие. Читательница Properm.ru, проезжавшая мимо, поделилась фото с редакцией.

Фото: properm.ru

Оказалось, что сегодня до 20:00 у «Планеты» проводится детский праздник «Потрогай грузовик!». И дети, и их родители могут исследовать разные большие и маленькие машины. Ребятам можно залезть в кабину автомобиля, нажимать на педали, задать вопросы водителям и сделать фотографии на память. Вход на мероприятие свободный.

В полном распоряжении юных гостей находятся пожарная машина, патрульный автомобиль ДПС, скорая помощь и другие, пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Кроме того, сотрудники ведомств рассказывают ребятам об особенностях управления техникой МЧС, МВД, ГИБДД, Минтранса и Минздрава.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю
Читайте также:
Туман и заморозки ожидаются в Пермском краеБез паники. В Перми проводятся учения оперативных службС начала года в Пермском крае на водоемах погибли семь детей
#Общество#Мчс пермского края#Пермь#Мчс
Подпишитесь
Начался второй день голосования на выборах в Пермском крае. Первые итоги явки
Сегодня, 04:42
Астма, рак и даже кома. Пермские ученые предупредили об опасности красок для волос
Сегодня, 07:20
Видео. «Не парься…». Избирком Пермского края опубликовал рекламу ДЭГ с мужчиной в бане
Сегодня, 05:40
На капремонт улицы Борчанинова выделено более 340 миллионов рублей
Сегодня, 08:21
Владельцев ночного клуба в Перми подозревают в наркоторговле и педофилии
Сегодня, 08:47
Пермские спасатели с начала сентября приходили на помощь уже 30 раз
Сегодня, 06:27