Самым юным спортсменом Пермского марафона стал 9-месячный мальчик

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В седьмом Пермском марафоне, который проходит в эти выходные, 7 и 8 сентября, самым юным участником стал девятимесячный Дамир Балтачев. Самый пожилой участник — любительница бега Надежда Кротких. Женщина в свои 93 года пробежит дистанцию в 3 км.
Первыми трассу марафона покорили люди с ограниченными возможностями здоровья — спортсмены на колясках преодолели дистанцию 300 м. Победительницей стала Юлия Ощепкова из Чусового (1,37 минуты), а среди мужчин победу одержал пермяк Игорь Давыдов (1,1 минуты).
Также сегодня состоялся детский забег — дистанцию в 1 км пробежали 1,4 ребят в возрасте от девяти месяцев до семи лет. Отец маленького Дамира, Булат, рассказал, что вместе с женой также участвует в забегах. «С Дамиром сейчас всех ребят пропустим вперёд и в спокойном темпе будем преодолевать дистанцию. Надеюсь, мы успешно финишируем», — поделился мужчина перед забегом.
В дистанции на 1 км в абсолютном первенстве среди девочек первой прибежала Ирина Зайцева. Самым быстрым среди мальчиков стал Лев Околелов. Вместе с ребятами дистанцию пробежали лыжник, олимпийский чемпион в Сочи, заслуженный мастер спорта России Александр Легков и футболист, общественный деятель, мастер спорта России Алексей Смертин. Основные забеги состоятся завтра, 8 сентября.
Подробная программа Пермского марафона была опубликована в начале этой недели. На участие в забеге зарегистрировались 13 тыс. участников из 43 регионов России, а также Марокко, Казахстана, Таджикистана и Грузии. Талисманом Пермского марафона в этом году стала выдра.