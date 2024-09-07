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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Самым юным бегуном Пермского марафона стал 9-месячный Дамир Балтачев

Самым юным спортсменом Пермского марафона стал 9-месячный мальчик

7 сентября 2024, 13:28
Фото: Виталий Кокшаров / пресс-служба администрации Перми

Самым юным бегуном Пермского марафона стал 9-месячный Дамир Балтачев

Названы имена победителей первых забегов.

В седьмом Пермском марафоне, который проходит в эти выходные, 7 и 8 сентября, самым юным участником стал девятимесячный Дамир Балтачев. Самый пожилой участник — любительница бега Надежда Кротких. Женщина в свои 93 года пробежит дистанцию в 3 км.

Первыми трассу марафона покорили люди с ограниченными возможностями здоровья — спортсмены на колясках преодолели дистанцию 300 м. Победительницей стала Юлия Ощепкова из Чусового (1,37 минуты), а среди мужчин победу одержал пермяк Игорь Давыдов (1,1 минуты).

Фото: пресс-служба администрации Перми

Также сегодня состоялся детский забег — дистанцию в 1 км пробежали 1,4 ребят в возрасте от девяти месяцев до семи лет. Отец маленького Дамира, Булат, рассказал, что вместе с женой также участвует в забегах. «С Дамиром сейчас всех ребят пропустим вперёд и в спокойном темпе будем преодолевать дистанцию. Надеюсь, мы успешно финишируем», — поделился мужчина перед забегом.

В дистанции на 1 км в абсолютном первенстве среди девочек первой прибежала Ирина Зайцева. Самым быстрым среди мальчиков стал Лев Околелов. Вместе с ребятами дистанцию пробежали лыжник, олимпийский чемпион в Сочи, заслуженный мастер спорта России Александр Легков и футболист, общественный деятель, мастер спорта России Алексей Смертин. Основные забеги состоятся завтра, 8 сентября.

Подробная программа Пермского марафона была опубликована в начале этой недели. На участие в забеге зарегистрировались 13 тыс. участников из 43 регионов России, а также Марокко, Казахстана, Таджикистана и Грузии. Талисманом Пермского марафона в этом году стала выдра.

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