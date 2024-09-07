Самым юным спортсменом Пермского марафона стал 9-месячный мальчик

Также сегодня состоялся детский забег — дистанцию в 1 км пробежали 1,4 ребят в возрасте от девяти месяцев до семи лет. Отец маленького Дамира, Булат, рассказал, что вместе с женой также участвует в забегах. «С Дамиром сейчас всех ребят пропустим вперёд и в спокойном темпе будем преодолевать дистанцию. Надеюсь, мы успешно финишируем», — поделился мужчина перед забегом.