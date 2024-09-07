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Published Сегодня, 07:43

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В Чусовом силовики пресекли деятельность нарколаборатории

Сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию в Чусовом

7 сентября 2024, 07:43
Фото: пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Чусовом силовики пресекли деятельность нарколаборатории

Подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение.
Сюжет
ФСБ

В одном из жилых домов в Чусовом обнаружили нарколабораторию. Преступную схему раскрыли сотрудники Управления ФСБ России по Пермскому краю. Выяснилось, что местный житель организовал у себя дома кустарное производство мефедрона.

Как рассказали в пресс-службе Управления, были проведены оперативно-розыскные мероприятия, сейчас подозреваемый задержан. Из незаконного оборота изъят мефедрон в крупном размере, прекурсоры и реагенты. Следственный отдел МВД России «Чусовской» возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд предъявил подозреваемому обвинение, его заключили под стражу.

Региональное УФСБ проводит оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить обстоятельства незаконной деятельности организатора нарколаборатории.

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#Происшествия#Пермь#Наркотики#ФСБ#Чусовой#Нарколаборатория#Синтетические наркотики
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