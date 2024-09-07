Сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию в Чусовом

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В одном из жилых домов в Чусовом обнаружили нарколабораторию. Преступную схему раскрыли сотрудники Управления ФСБ России по Пермскому краю. Выяснилось, что местный житель организовал у себя дома кустарное производство мефедрона.
Как рассказали в пресс-службе Управления, были проведены оперативно-розыскные мероприятия, сейчас подозреваемый задержан. Из незаконного оборота изъят мефедрон в крупном размере, прекурсоры и реагенты. Следственный отдел МВД России «Чусовской» возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд предъявил подозреваемому обвинение, его заключили под стражу.
Региональное УФСБ проводит оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, чтобы установить обстоятельства незаконной деятельности организатора нарколаборатории.