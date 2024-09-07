Сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию в Чусовом

Как рассказали в пресс-службе Управления, были проведены оперативно-розыскные мероприятия, сейчас подозреваемый задержан. Из незаконного оборота изъят мефедрон в крупном размере, прекурсоры и реагенты. Следственный отдел МВД России «Чусовской» возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Суд предъявил подозреваемому обвинение, его заключили под стражу.