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Евгений Кивилев — слева.

В Пермском крае простятся с двумя участниками СВО, погибшими при выполнении задач

7 сентября 2024, 12:31
Фото: vk.com/solkadm; страница Александра Юркина «ВКонтакте»
Евгений Кивилев — слева.

В Прикамье простятся с погибшими на СВО Евгением Кивилевым и Владимиром Кузиным

СВО длится с 24 февраля 2022 года.

В ближайшие дни в Пермском крае простятся с двумя жителями региона, погибшими в зоне проведения СВО.

Так, 1 сентября текущего года погиб 38-летний житель поселка Октябрьский Евгений Кивилев, об этом сообщил глава Кочевского муниципального округа Александр Юркин. Гражданская панихида и прощание с Евгением состоятся завтра, 8 сентября, с 13:00 до 14:00, в парке Победы села Кочево.

Кроме того, в пресс-службе администрации Соликамского городского округа сообщили, что на СВО погиб Владимир Кузин. Он был награжден Орденом Мужества. Прощание с Владимиром пройдет в понедельник, 9 сентября, в 10:00, отпевание — в храме Рождества Пресвятой Богородицы (Боровая). Похоронят военнослужащего в селе Мишарино.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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