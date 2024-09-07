В Пермском крае простятся с двумя участниками СВО, погибшими при выполнении задач

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В ближайшие дни в Пермском крае простятся с двумя жителями региона, погибшими в зоне проведения СВО.
Так, 1 сентября текущего года погиб 38-летний житель поселка Октябрьский Евгений Кивилев, об этом сообщил глава Кочевского муниципального округа Александр Юркин. Гражданская панихида и прощание с Евгением состоятся завтра, 8 сентября, с 13:00 до 14:00, в парке Победы села Кочево.
Кроме того, в пресс-службе администрации Соликамского городского округа сообщили, что на СВО погиб Владимир Кузин. Он был награжден Орденом Мужества. Прощание с Владимиром пройдет в понедельник, 9 сентября, в 10:00, отпевание — в храме Рождества Пресвятой Богородицы (Боровая). Похоронят военнослужащего в селе Мишарино.