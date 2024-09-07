В Пермском крае простятся с двумя участниками СВО, погибшими при выполнении задач

Кроме того, в пресс-службе администрации Соликамского городского округа сообщили, что на СВО погиб Владимир Кузин. Он был награжден Орденом Мужества. Прощание с Владимиром пройдет в понедельник, 9 сентября, в 10:00, отпевание — в храме Рождества Пресвятой Богородицы (Боровая). Похоронят военнослужащего в селе Мишарино.