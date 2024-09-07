Владельцев ночного клуба в Перми подозревают в наркоторговле и педофилии

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки одного из ночных клубов в Перми. Ранее пользователи соцсетей пожаловались на ночной клуб на ул. Николая Островского, 76б. По информации пермяков, в заведении продают алкоголь и наркотики несовершеннолетним. Кроме того, владельцы ночного клуба, лица «неславянской внешности», вступают с посетителями в интимную связь, пользуясь беспомощным состоянием подростков.
В СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная поверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как рассказали в пресс-службе следственного управления, установлены лица, причастные к совершению противоправного деяния, проведен осмотр помещения клуба, опрашиваются очевидцы произошедшего, продолжается проведение проверочных мероприятий. К проверке подключены следователи и следователи-криминалисты, а также сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю и Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
По данным сервиса 2ГИС, в здании по указанному адресу располагается Dance Cocktail bar. В отзывах сервиса многие пользователи просят обратить внимание на противоправные действия в отношении детей и подростков, а также предупреждают об опасности для несовершеннолетних. «В данном баре пропускают девочек младше 16-ти даже лет, спаивают, после чего уводят в туалеты или другие служебные помещения и совершают в отношении них действия сексуального характера», — в частности, пишет один из комментаторов.