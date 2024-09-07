Владельцев ночного клуба в Перми подозревают в наркоторговле и педофилии

По данным сервиса 2ГИС, в здании по указанному адресу располагается Dance Cocktail bar. В отзывах сервиса многие пользователи просят обратить внимание на противоправные действия в отношении детей и подростков, а также предупреждают об опасности для несовершеннолетних. «В данном баре пропускают девочек младше 16-ти даже лет, спаивают, после чего уводят в туалеты или другие служебные помещения и совершают в отношении них действия сексуального характера», — в частности, пишет один из комментаторов.