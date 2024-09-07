Водитель ВАЗа устроил смертельное ДТП в Свердловском районе Перми

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Вчера поздно вечером, 6 сентября, на ул. Героев Хасана в Перми произошло смертельное ДТП. В направлении ул. Хлебозаводская по ул. Героев Хасана за рулем автомобиля ВАЗ 21130 ехал 34-летний мужчина.
По предварительным данным, в районе дома на Героев Хасана, 36 водитель не выдержал безопасную скорость. Он сбил двух дорожных рабочих, которые занимались ремонтом в левой полосе движения. Затем водитель наехал на стоящий экскаватор-погрузчик. В результате аварии 39-летний рабочий скончался в карете скорой помощи. Помимо этого, второй рабочий, а также виновник ДТП и его пассажирка доставлены в больницу.
По факту аварии полиция проводит проверку. В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края просят водителей быть предельно внимательными на дорогах, особенно в местах проведения дорожного ремонта. Не стоит отвлекаться от управления автомобилем даже на мгновение.
В конце августа в Прикамье произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. Погиб водитель мотоцикла и его пассажир.