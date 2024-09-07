Водитель ВАЗа устроил смертельное ДТП в Свердловском районе Перми

По предварительным данным, в районе дома на Героев Хасана, 36 водитель не выдержал безопасную скорость. Он сбил двух дорожных рабочих, которые занимались ремонтом в левой полосе движения. Затем водитель наехал на стоящий экскаватор-погрузчик. В результате аварии 39-летний рабочий скончался в карете скорой помощи. Помимо этого, второй рабочий, а также виновник ДТП и его пассажирка доставлены в больницу.