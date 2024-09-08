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Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

В пермских торговых центрах откроются пункты вакцинации

Этой осенью в Перми вновь в торговых центрах будут действовать прививочные пункты

8 сентября 2024, 07:43
Фото: 1MI

В пермских торговых центрах откроются пункты вакцинации

В минувшие годы они доказали свою эффективность

Краевой минздрав осенью намерен открыть прививочные пункты в торговых центрах. Их задействуют в рамках кампании по вакцинации против гриппа, сообщает ИА «Текст» со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Пермского края Евгения Рожнева.

В этом году в регионе планируется провести вакцинацию от гриппа порядка 60% населения. Это более 1,5 млн человек.

На сегодняшний день в Прикамье поступили 766 тысячи доз вакцины, работают 600 прививочных бригад.

По мнению экспертов краевого минздрава, эпидемический подъем заболеваемости гриппом ожидается к концу года.

В минувшие годы вакцинация в торговых центрах активно использовалась пермскими медиками. Кроме того, в городах Прикамья открывались мобильные пункты вакцинации. Сделать прививку смогут все жители старше 18 лет, с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Вакцинация проходит после врачебного осмотра, напоминают в пресс-службе краевого Минздрава.

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#Здоровье#Общество#Пермь#Вакцинация#Вакцина
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