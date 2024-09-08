Этой осенью в Перми вновь в торговых центрах будут действовать прививочные пункты

В минувшие годы вакцинация в торговых центрах активно использовалась пермскими медиками. Кроме того, в городах Прикамья открывались мобильные пункты вакцинации. Сделать прививку смогут все жители старше 18 лет, с собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Вакцинация проходит после врачебного осмотра, напоминают в пресс-службе краевого Минздрава.