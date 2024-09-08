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ХК «Молот» победил московский клуб «Юнисон» 4:1

ХК «Молот» победил в первом домашнем матче сезона

8 сентября 2024, 05:51
Фото: ВХЛ

ХК «Молот» победил московский клуб «Юнисон» 4:1

Пермяки доминировали на льду УДС «Молот».

В первом домашнем матче нового сезона регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» обыграл московский клуб «Юнисон» 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).

В составе «молотобойцев» дважды отличился Павел Щербаков. Также шайбы забросили Кирилл Казаков и Роман Ивашов.

После двух проведенных встреч «Молот» с 4 очками на пятой строчке турнирной таблицы. В понедельник, 9 сентября, пермяки на льду УДС «Молот» принимают московскую «Звезду». Начало матча в 19:00 по пермскому времени.

В матче Кубка Открытия 15-го сезона OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ 3 сентября «Молот» одолел альметьевский «Нефтяник» в серии буллитов (3:2).

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот
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