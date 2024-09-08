ХК «Молот» победил в первом домашнем матче сезона

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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В первом домашнем матче нового сезона регулярного чемпионата ВХЛ «Молот» обыграл московский клуб «Юнисон» 4:1 (0:0, 2:0, 2:1).
В составе «молотобойцев» дважды отличился Павел Щербаков. Также шайбы забросили Кирилл Казаков и Роман Ивашов.
После двух проведенных встреч «Молот» с 4 очками на пятой строчке турнирной таблицы. В понедельник, 9 сентября, пермяки на льду УДС «Молот» принимают московскую «Звезду». Начало матча в 19:00 по пермскому времени.
В матче Кубка Открытия 15-го сезона OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ 3 сентября «Молот» одолел альметьевский «Нефтяник» в серии буллитов (3:2).