«Парма» выигрывает «бронзу» турнира в Саратове

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
«Парма» обыгрывает ЦСКА-2 в матче за бронзу на предсезонном «Турнире памяти В. Е. Родионова» — 69:62 (15:20, 23:14, 17:12, 14:16).
Лучшими у пермяков стали:
Ройс Хэмм — 21 очко + 10 подборов;
Александр Захаров — 15 очков + 2 передачи + 2 перехвата + 5 подборов;
Гарретт Невэлс — 8 очков + 4 передачи + 2 подбора;
Григорий Тучков — 7 очков + 6 передач + 3 подбора.
Вчера БК «Парма» уступил «Самаре» в полуфинале турнира памяти В. Е. Родионова, проходящему в Саратове в дополнительное время — 79:84 (14:18, 16:18, 15:19, 26:16, 8:13).