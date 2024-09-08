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Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В Самаре «Парма» выигрывает у ЦСКА-2 69:92

«Парма» выигрывает «бронзу» турнира в Саратове

8 сентября 2024, 12:33
Фото: БК Парма

В Самаре «Парма» выигрывает у ЦСКА-2 69:92

Пермяки выигрывают у ЦСКА-2.
Сюжет
Парма

«Парма» обыгрывает ЦСКА-2 в матче за бронзу на предсезонном «Турнире памяти В. Е. Родионова» — 69:62 (15:20, 23:14, 17:12, 14:16).

Лучшими у пермяков стали:

Ройс Хэмм — 21 очко + 10 подборов;

Александр Захаров — 15 очков + 2 передачи + 2 перехвата + 5 подборов;

Гарретт Невэлс — 8 очков + 4 передачи + 2 подбора;

Григорий Тучков — 7 очков + 6 передач + 3 подбора.

Вчера БК «Парма» уступил «Самаре» в полуфинале турнира памяти В. Е. Родионова, проходящему в Саратове в дополнительное время — 79:84 (14:18, 16:18, 15:19, 26:16, 8:13).

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#Спорт#Парма#Бк парма#Баскетбол
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