Пермская «Парма» уступает в полуфинале турнира в Саратове

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
БК «Парма» уступил «Самаре» в полуфинале турнира памяти В. Е. Родионова, проходящему в Саратове в дополнительное время — 79:84 (14:18, 16:18, 15:19, 26:16, 8:13). Об этом сообщает пресс-служба БК «Автодор».
Лучшими у пермяков стали:
Сегодня «Парма» в матче за третье место встретится с ЦСКА-2. Начало игры в 15:00 по Перми.
В августе в финале Fonbet Кубка Дружбы БК «ПАРМА» уступил сборной России — 80:87 (20:28, 25:15, 23:19, 12:25).