Пермская «Парма» уступает в полуфинале турнира в Саратове

БК «Парма» уступил «Самаре» в полуфинале турнира памяти В. Е. Родионова, проходящему в Саратове в дополнительное время — 79:84 (14:18, 16:18, 15:19, 26:16, 8:13). Об этом сообщает пресс-служба БК «Автодор».