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БК «Парма» в Саратове проиграл БК «Самара» со счётом 79:84

Пермская «Парма» уступает в полуфинале турнира в Саратове

8 сентября 2024, 04:40
Фото: БК Парма

БК «Парма» в Саратове проиграл БК «Самара» со счётом 79:84

Пермяки уступили «Самаре» и встретятся в матче за третье место с ЦСКА-2
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Парма

БК «Парма» уступил «Самаре» в полуфинале турнира памяти В. Е. Родионова, проходящему в Саратове в дополнительное время — 79:84 (14:18, 16:18, 15:19, 26:16, 8:13). Об этом сообщает пресс-служба БК «Автодор».

Лучшими у пермяков стали:

  • Гарретт Невэлс — 23 очка + 7 передач + 3 подбора;
  • Ройс Хэмм — 22 очка + 8 подборов + 3 перехвата;
  • Тимофей Якушин — 8 очков;
  • Станислав Ильницкий — 6 очков + 2 передачи + 4 подбора.

Сегодня «Парма» в матче за третье место встретится с ЦСКА-2. Начало игры в 15:00 по Перми.

В августе в финале Fonbet Кубка Дружбы БК «ПАРМА» уступил сборной России — 80:87 (20:28, 25:15, 23:19, 12:25).

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