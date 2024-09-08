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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Ночью и утром 9 сентября в Пермском крае прогнозируют туманы

Пермяков предупреждают о тумане 9 сентября

8 сентября 2024, 09:32
Фото: properm.ru

Ночью и утром 9 сентября в Пермском крае прогнозируют туманы

Водителей просят быть осторожными.

По данным Пермского ЦГМС, завтра, 9 сентября, ночью и утром в отдельных районах по краю прогнозируется туман.

В краевом МЧС напоминают водителям, что необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, а также избегать резких торможений и маневров. Будьте осторожны во время тумана и предупредите родных и знакомых о нем. О происшествиях сообщайте по телефонам вызова служб экстренного реагирования: 01, 112 или 101.

В администрации Перми ранее рассказали, что городские спасатели выезжали на вызовы уже 30 раз с начала сентября.

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