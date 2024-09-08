Пермяков предупреждают о тумане 9 сентября

В краевом МЧС напоминают водителям, что необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, а также избегать резких торможений и маневров. Будьте осторожны во время тумана и предупредите родных и знакомых о нем. О происшествиях сообщайте по телефонам вызова служб экстренного реагирования: 01, 112 или 101.