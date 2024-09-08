В березниковской школе олимпийского резерва спортинвентарь прятали от учащихся

Прокуратура Березников провела проверку МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва „Березники“ и выявила, что, при проведении тренировок, здесь длительное время не используется приобретенный в рамках нацпроекта „Демография“ спортивный инвентарь. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.