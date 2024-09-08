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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В Березниках в спортшколе спортинвентарь не выдавали учащимся

В березниковской школе олимпийского резерва спортинвентарь прятали от учащихся

8 сентября 2024, 12:19
Фото: прокуратура Березников

В Березниках в спортшколе спортинвентарь не выдавали учащимся

Директору школы выдано предписание.

Прокуратура Березников провела проверку МАУ ДО «Спортивная школа олимпийского резерва „Березники“ и выявила, что, при проведении тренировок, здесь длительное время не используется приобретенный в рамках нацпроекта „Демография“ спортивный инвентарь. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки директору учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Прокуратура Октябрьского района провела проверку соблюдения требований законодательства при организации работы учителей. Выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Проверка показала, что должностными инструкциями на педагогов ряда образовательных учреждений городского округа возлагались обязанности по оформлению личных дел обучающихся, составлению программы воспитания класса, подготовке проектов планов работы по благоустройству и озеленению пришкольных участков и иных, не предусмотренных законом документов. В отдельных случаях учителям поручалась подготовка инструкций по технике безопасности и охране труда.

#Образование
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