В Перми в «Битве роботов» сошлись 16 команд из девяти регионов. Фоторепортаж

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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В субботу, 7 сентября, в Спортивном комплексе им. В. П. Сухарева состоялся региональный чемпионат «Битва роботов».
За призовой фонд в 1,5 млн рублей и звание чемпиона сразились 16 команд из девяти регионов России. Победителем турнира стала команда BlackOut из Кирова. В финальном поединке их робот смог превзойти машину команды «Робозон» из города Иннополис. Участники получат по 750 и 450 тыс. рублей соответственно.
Третье место и 300 тыс. рублей завоевала команда «Стилекс» из Москвы, одолев робота из пермской команды «ЗВЕРОБОЙ».
Всего в рамках дневного и вечернего шоу состоялись 16 поединков среди команд из Приволжского и Уральского федеральных округов, а также из Москвы. Пермский край представили команды Teeny Toons, «ЗВЕРОБОЙ», «Шмель» и «РобоВирус». Соревнования прошли на специализированном ринге, где созданные командами роботы наносили друг другу механический урон. Время одно поединка — три минуты. Побеждал робот, который получил наименьший урон.
Среди участников профессиональные инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники. Организаторы отмечают, что команды используют только российские компоненты — от оболочки до микросхем.
Помимо чемпионата, посетители спорткомплекса могли посетить интерактивную выставочную зону «Я, Робот». Здесь можно было попробовать себя в робо-футболе, робо-лазертаге, дрон-баскетболе, битве мини-роботов и погрузиться в мир виртуальной реальности.