В Перми в «Битве роботов» сошлись 16 команд из девяти регионов. Фоторепортаж

Всего в рамках дневного и вечернего шоу состоялись 16 поединков среди команд из Приволжского и Уральского федеральных округов, а также из Москвы. Пермский край представили команды Teeny Toons, «ЗВЕРОБОЙ», «Шмель» и «РобоВирус». Соревнования прошли на специализированном ринге, где созданные командами роботы наносили друг другу механический урон. Время одно поединка — три минуты. Побеждал робот, который получил наименьший урон.