В Прикамье предлагают повысить налоги на дорогостоящую недвижимость

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Власти Прикамья предложили установить повышенную налоговую ставку по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимости. Решение коснётся объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей. На законопроект, внесенный на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края, обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».
Планируется, что повышение будет поэтапным: в 2026 году ставку планируется увеличить с 1,9% до 2,1%, в 2027 году — до 2,2%, в 2029 году — до 2,3%, в 2030 году — до 2,4%, в 2031 году — до 2,5%. Как отмечают в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, повышение ставки в 2026–2031 годах может привлечь в бюджет Пермского края дополнительные доходы — около 250 млн рублей.
Рассмотреть законопроект планируется на заседании 19 сентября.
За 2023 год и первое полугодие 2024 года Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю направило в следственные органы 60 материалов налоговых проверок, по которым были установлены признаки преступлений. В общей сумме следствие возбудило 37 уголовных дел.