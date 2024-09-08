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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

В Пермском крае на 2,5% до 2031 года повысят налоги на дорогую недвижимость

В Прикамье предлагают повысить налоги на дорогостоящую недвижимость

8 сентября 2024, 07:03
Фото: properm.ru

В Пермском крае на 2,5% до 2031 года повысят налоги на дорогую недвижимость

Повышение будет поэтапным, до 2,5% в 2031 году.
Сюжет
Налоги

Власти Прикамья предложили установить повышенную налоговую ставку по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимости. Решение коснётся объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей. На законопроект, внесенный на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края, обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

Планируется, что повышение будет поэтапным: в 2026 году ставку планируется увеличить с 1,9% до 2,1%, в 2027 году — до 2,2%, в 2029 году — до 2,3%, в 2030 году — до 2,4%, в 2031 году — до 2,5%. Как отмечают в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, повышение ставки в 2026–2031 годах может привлечь в бюджет Пермского края дополнительные доходы — около 250 млн рублей.

Рассмотреть законопроект планируется на заседании 19 сентября.

За 2023 год и первое полугодие 2024 года Управление Федеральной налоговой службы по Пермскому краю направило в следственные органы 60 материалов налоговых проверок, по которым были установлены признаки преступлений. В общей сумме следствие возбудило 37 уголовных дел.

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#Налоги#Экономика#Налог#Налоги и сборы
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