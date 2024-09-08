В Прикамье предлагают повысить налоги на дорогостоящую недвижимость

Планируется, что повышение будет поэтапным: в 2026 году ставку планируется увеличить с 1,9% до 2,1%, в 2027 году — до 2,2%, в 2029 году — до 2,3%, в 2030 году — до 2,4%, в 2031 году — до 2,5%. Как отмечают в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, повышение ставки в 2026–2031 годах может привлечь в бюджет Пермского края дополнительные доходы — около 250 млн рублей.