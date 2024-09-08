В выборах в Пермском крае уже приняли участие более 92 тысяч избирателей

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Published Сегодня, 08:42
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По состоянию на 12:00 8 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 20,52% или 92 662 человек. Оперативную информацию обнародовал крайизбирком.
Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края второго созыва — 34,84%, на выборах депутатов Думы Уинского муниципального округа Пермского края второго созыва — 30,9%, на выборах депутатов Думы Октябрьского городского округа Пермского края второго созыва — 30,27%.
В КИК отмечают, что явка избирателей на данный момент уже превысила итоговый показатель активности избирателей в единый день голосования 2023 года — тогда он составил 20,22%.
С пятницы, 6 сентября по воскресенье, 8 сентября проходят выборы депутатов представительных органов: Александровского, Березовского, Гайнского, Косинского, Кочевского, Ординского, Уинского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов, Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского, Чусовского городских округов и ЗАТО Звездный.
Также проходят дополнительные выборы депутатов:
Принять участие в голосовании можно в любой из дней: 6, 7 или 8 сентября. Также избиратели смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием, не посещая свой избирательный участок.