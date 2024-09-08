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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:44

Явка избирателей по Пермскому краю в полдень составляет 20,52% или 92 662 чел.

В выборах в Пермском крае уже приняли участие более 92 тысяч избирателей

8 сентября 2024, 08:42
Фото: крайизбирком

Явка избирателей по Пермскому краю в полдень составляет 20,52% или 92 662 чел.

Такие данные на 12:00 обнародовал крайизбирком.
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Выборы

По состоянию на 12:00 8 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 20,52% или 92 662 человек. Оперативную информацию обнародовал крайизбирком.

Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края второго созыва — 34,84%, на выборах депутатов Думы Уинского муниципального округа Пермского края второго созыва — 30,9%, на выборах депутатов Думы Октябрьского городского округа Пермского края второго созыва — 30,27%.

В КИК отмечают, что явка избирателей на данный момент уже превысила итоговый показатель активности избирателей в единый день голосования 2023 года — тогда он составил 20,22%.

С пятницы, 6 сентября по воскресенье, 8 сентября проходят выборы депутатов представительных органов: Александровского, Березовского, Гайнского, Косинского, Кочевского, Ординского, Уинского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов, Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского, Чусовского городских округов и ЗАТО Звездный.

Также проходят дополнительные выборы депутатов:

  • Законодательного Собрания Пермского края по одномандатным избирательным округам №12 и №20;
  • Думы Березниковского ГО по одномандатному избирательному округу №10;
  • Думы Краснокамского ГО по одномандатному избирательному округу №12;
  • Думы Лысьвенского ГО по одномандатному избирательному округу №7;
  • Думы Соликамского ГО по одномандатному избирательному округу №18.

Принять участие в голосовании можно в любой из дней: 6, 7 или 8 сентября. Также избиратели смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием, не посещая свой избирательный участок.

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#Политика#Выборы
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