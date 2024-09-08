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Posted Сегодня, 05:15

Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

На выборы в Пермском крае пришли 80 тысяч человек или 17,73% избирателей

За два дня в Прикамье проголосовало 80 тысяч избирателей

8 сентября 2024, 05:15
Фото: Избирательная комиссия Пермского края

На выборы в Пермском крае пришли 80 тысяч человек или 17,73% избирателей

Явка составляет 17,73% от общего списка избирателей.
Сюжет
Выборы

По итогам 7 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 17,73% или 80 036 человек. Такие данные приводит краевая избирательная комиссия.

Явка на довыборах в Законодательное Собрание Пермского края по округам № 12 и № 20 составила — 16,17%.

Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края второго созыва — 31,34%, на выборах депутатов Думы Уинского муниципального округа Пермского края второго созыва — 26,66%, на выборах депутатов Думы Октябрьского городского округа Пермского края второго созыва — 26,63%.

Голосование сегодня, в том числе через ДЭГ, завершится в 20:00.

С пятницы, 6 сентября по воскресенье, 8 сентября проходят выборы депутатов представительных органов: Александровского, Березовского, Гайнского, Косинского, Кочевского, Ординского, Уинского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов, Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского, Чусовского городских округов и ЗАТО Звездный.

Также проходят дополнительные выборы депутатов:

  • Законодательного Собрания Пермского края по одномандатным избирательным округам №12 и №20;
  • Думы Березниковского ГО по одномандатному избирательному округу №10;
  • Думы Краснокамского ГО по одномандатному избирательному округу №12;
  • Думы Лысьвенского ГО по одномандатному избирательному округу №7;
  • Думы Соликамского ГО по одномандатному избирательному округу №18.

Принять участие в голосовании можно в любой из дней: 6, 7 или 8 сентября. Также избиратели смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием, не посещая свой избирательный участок.

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#Политика#Выборы#Единый день голосования
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