За два дня в Прикамье проголосовало 80 тысяч избирателей

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
По итогам 7 сентября явка избирателей по Пермскому краю без учета ДЭГ составляет 17,73% или 80 036 человек. Такие данные приводит краевая избирательная комиссия.
Явка на довыборах в Законодательное Собрание Пермского края по округам № 12 и № 20 составила — 16,17%.
Наибольшая активность избирателей фиксируется на выборах депутатов Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края второго созыва — 31,34%, на выборах депутатов Думы Уинского муниципального округа Пермского края второго созыва — 26,66%, на выборах депутатов Думы Октябрьского городского округа Пермского края второго созыва — 26,63%.
Голосование сегодня, в том числе через ДЭГ, завершится в 20:00.
С пятницы, 6 сентября по воскресенье, 8 сентября проходят выборы депутатов представительных органов: Александровского, Березовского, Гайнского, Косинского, Кочевского, Ординского, Уинского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов, Верещагинского, Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Нытвенского, Октябрьского, Осинского, Очерского, Суксунского, Чердынского, Чернушинского, Чусовского городских округов и ЗАТО Звездный.
Также проходят дополнительные выборы депутатов:
Принять участие в голосовании можно в любой из дней: 6, 7 или 8 сентября. Также избиратели смогут воспользоваться дистанционным электронным голосованием, не посещая свой избирательный участок.