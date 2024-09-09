Администрация Пермского округа: дорогу в Березники делать не будут

Эта дорога является единственной для жителей деревни Березники, другой нет. Ходить по полю, особенно в непогоду, невозможно, и другого пути нет. Жители деревни собрали больше ста подписей под обращением к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Люди просят о помощи, им нужно, чтобы дорогу привели в нормативное состояние, для пешеходов сделали хотя бы какую-то обочину, по которой можно было бы ходить, а для автомобилистов — засыпали бы дорогу мелким гравием и утрамбовали его грейдером. В идеале, конечно, просто заасфальтировали бы дорогу.