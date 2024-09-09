Администрация Пермского округа: дорогу в Березники делать не будут

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Как сообщили Properm.ru в администрации Пермского муниципального округа, дорогу до деревни Березники оставят в том состоянии, в каком она сейчас. Власти округа не стали реагировать на жалобы жителей. На подсыпку дороги потратили 18,5 млн рублей, а ездить и ходить по ней невозможно.
Дорогу «Лобаново — Насадка» — Березники — Мулянка» асфальтировать точно не будут. По крайней мере, в обозримом будущем. Дополнительно отсыпать тоже не будут. Только «при появлении колейности», возможно, смогут отсыпать щебнем особо проблемные участки. Пообещали также профилировать дорожное полотно грейдером.
Напомним, за 18,5 млн рублей подрядчик, нанятый МКУ «Управление благоустройством Пермского муниципального округа», отсыпал дорогу очень крупным щебнем, из-за чего пройти здесь теперь не могут ни мамы с колясками, ни пожилые люди, ни люди с ограниченными возможностями здоровья. Крупный гравий, особенно в дождь, становится скользким и травмоопасным. Автомобилистам тоже приходится очень сложно, так как большие грузовые машины уже «раскидали» гравий по обочинам дороги, и ездить в образовавшихся колеях крайне трудно и опасно.
Эта дорога является единственной для жителей деревни Березники, другой нет. Ходить по полю, особенно в непогоду, невозможно, и другого пути нет. Жители деревни собрали больше ста подписей под обращением к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Люди просят о помощи, им нужно, чтобы дорогу привели в нормативное состояние, для пешеходов сделали хотя бы какую-то обочину, по которой можно было бы ходить, а для автомобилистов — засыпали бы дорогу мелким гравием и утрамбовали его грейдером. В идеале, конечно, просто заасфальтировали бы дорогу.
«Мы не можем сходить ни в аптеку, ни в магазин, никуда! Эти валуны разъезжаются под ногами, — комментирует одна из жительниц деревни. — А когда едут машины, эту огромную щебенку выталкивает на обочину, и получается „стиральная доска“. Я за всё лето не смогла выбраться в Мулянку, в магазин, это же ненормально».
Специалисты МКУ Благоустройство пообещали, что будут следить за состоянием этой дороги, и в случае выявления дефектов подрядчик исправит их по гарантии. Но чего-то кардинального, чтобы решить вопрос, власти Пермского муниципального округа предпринимать не будут.