Аварийное отключение воды произошло в правобережной части Березников

Posted Вчера, 16:47
Published Вчера, 16:47
Modified Вчера, 16:48
Updated Вчера, 16:48
Повреждение на магистральном водоводе в Березниках. Без воды осталась часть города, сообщает глава города Алексей Казаченко в соцсетях.
«В районе „Меакира“ вновь несанкционированные работы по прокладке кабеля. Течь обнаружили несколько часов назад. На место оперативно выехали сотрудники администрации города и БВК. Полиция и МЧС зафиксировали факт правонарушения», — пишет градоначальник.
Сейчас воды нет только в Усолье. Организован подвоз. Завтра, 10 сентября, с 15:00 отключение планируется водоснабжения в микрорайонах Усольский, Любимов, Тихий, Южный, а также в Стрижах и Ясной поляне. Ремонтные работы продлятся до утра 11 сентября.