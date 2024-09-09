Аварийное отключение воды произошло в правобережной части Березников

Сейчас воды нет только в Усолье. Организован подвоз. Завтра, 10 сентября, с 15:00 отключение планируется водоснабжения в микрорайонах Усольский, Любимов, Тихий, Южный, а также в Стрижах и Ясной поляне. Ремонтные работы продлятся до утра 11 сентября.