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Posted Вчера, 16:47

Published Вчера, 16:47

Modified Вчера, 16:48

Updated Вчера, 16:48

В Березниках произошло аварийное отключение воды

Аварийное отключение воды произошло в правобережной части Березников

9 сентября 2024, 16:47
Фото: Изображение Midjourney

В Березниках произошло аварийное отключение воды

Завтра воду отключат в ряде микрорайонов города

Повреждение на магистральном водоводе в Березниках. Без воды осталась часть города, сообщает глава города Алексей Казаченко в соцсетях.

«В районе „Меакира“ вновь несанкционированные работы по прокладке кабеля. Течь обнаружили несколько часов назад. На место оперативно выехали сотрудники администрации города и БВК. Полиция и МЧС зафиксировали факт правонарушения», — пишет градоначальник.

Сейчас воды нет только в Усолье. Организован подвоз. Завтра, 10 сентября, с 15:00 отключение планируется водоснабжения в микрорайонах Усольский, Любимов, Тихий, Южный, а также в Стрижах и Ясной поляне. Ремонтные работы продлятся до утра 11 сентября.

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#Происшествия#Березники#Отключение водоснабжения#Вода#Водоснабжение
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