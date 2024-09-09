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Published Сегодня, 04:54

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Updated Сегодня, 04:57

Пермский Театр-Театр в ноябре 2024 года откроет детскую сцену на Крисанова, 12в

Детская сцена, кафе и школа для актеров. Как изменится одна из «пирамид» на Крисанова

9 сентября 2024, 04:54
Фото: пресс-служба Театра-Театра

Пермский Театр-Театр в ноябре 2024 года откроет детскую сцену на Крисанова, 12в

В начале лета стало известно, что здание передали в пользование учреждения.

Пермский драматический Театр-Театр преобразил здание-"пирамиду» на Крисанова, 12в. Внутри разместятся детская сцена, мультимедийный спектакль «Алиса в стране чудес» (6+), школа актерского мастерства и кафе. Как рассказали в пресс-службе Театра-Театра, техническое открытие планируется в этом ноябре.

На первом этаже «пирамиды» расположится уютный зрительный зал на 73 места и сцена для спектаклей, начиная с самого малого возраста (0+). Художественным руководителем детской сцены станет режиссер Антон Калипанов из Москвы. В театре обещают, что репертуар будет регулярно пополняться премьерами. Здесь же, на первом этаже, начнется мультимедийный проект «Алиса в стране чудес» — это интерактивный спектакль, в котором использованы современные визуальные технологии. Они будет рассчитан на 15 ребят. Площадки будут организовывать по 2-3 показа в будни и по 5-6 спектаклей в выходные.

На втором этаже «пирамиды» будет работать школа актерского мастерства для детей и взрослых. Помимо уроков обучающего цикла, здесь будут проходить мастер-классы и праздники. Кроме того, на втором этаже откроется кафе. А еще в помещениях «пирамиды» будут работать книжная лавка и билетомат для приобретения билетов на любые спектакли Театра-Театра — в том числе и на постановки детской сцены.

Месяц назад у здания драмтеатра произошла авария на фонтане из-за сильного ветра. Кроме того, театр анонсировал открытие новое площадки в «пирамиде» — тогда в пресс-службе учреждения рассказали, что оно планируется до конца текущего года.

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