Детская сцена, кафе и школа для актеров. Как изменится одна из «пирамид» на Крисанова

На первом этаже «пирамиды» расположится уютный зрительный зал на 73 места и сцена для спектаклей, начиная с самого малого возраста (0+). Художественным руководителем детской сцены станет режиссер Антон Калипанов из Москвы. В театре обещают, что репертуар будет регулярно пополняться премьерами. Здесь же, на первом этаже, начнется мультимедийный проект «Алиса в стране чудес» — это интерактивный спектакль, в котором использованы современные визуальные технологии. Они будет рассчитан на 15 ребят. Площадки будут организовывать по 2-3 показа в будни и по 5-6 спектаклей в выходные.