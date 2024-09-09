Эксперт Цикунова рассказала о способах подготовки садовых растений к зиме

Цикунова сообщила, что луковичные растения (тюльпаны, нарциссы, крокусы) следует высаживать в сентябре-начале октября, а гиацинты — во второй половине октября. Перед посадкой луковицы нужно обработать слабым раствором марганцовки или фунгицидами. Георгины, бегонии и гладиолусы выкапывают после первых заморозков. Многолетние растения тоже нуждаются в подготовке к зиме. Эксперт советует обрезать их в сентябре, чтобы облегчить весенние работы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».