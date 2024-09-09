Эксперт Цикунова рассказала о способах подготовки садовых растений к зиме

Posted 9 сентября, 07:01
Published 9 сентября, 07:01
Modified 14 сентября, 21:14
Updated 14 сентября, 21:14
Цикунова сообщила, что луковичные растения (тюльпаны, нарциссы, крокусы) следует высаживать в сентябре-начале октября, а гиацинты — во второй половине октября. Перед посадкой луковицы нужно обработать слабым раствором марганцовки или фунгицидами. Георгины, бегонии и гладиолусы выкапывают после первых заморозков. Многолетние растения тоже нуждаются в подготовке к зиме. Эксперт советует обрезать их в сентябре, чтобы облегчить весенние работы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Начинать обрезку лучше с тех растений, которые потеряли свою декоративность: метельчатых флоксов, травянистых пионов, астильб, бородатых ирисов и сложноцветных растений. Затем можно переходить к остальным многолетникам. Ирисы и лилейники обрезают на высоту около 10 см, а остальные многолетники — на высоту 5–7 см.
Для обрезки лучше использовать секатор. Обрезку проводят в сухую погоду, чтобы избежать попадания дождевой воды в полые стебли. Однако некоторые многолетники лучше не трогать перед зимой.