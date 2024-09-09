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Posted Вчера, 16:34

Published Вчера, 16:34

Modified Вчера, 16:36

Updated Вчера, 16:36

В Перми повысится стоимость проезда в общественном транспорте

Глава Перми анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте

9 сентября 2024, 16:34
Фото: properm.ru

В Перми повысится стоимость проезда в общественном транспорте

Повышение мотивируется инфляционными процессами.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Перми увеличится. Об этом в ходе прямого эфира сообщил глава Перми Эдуард Соснин.

«Если кто-то думает, что мы на билетах отбиваем все затраты, — конечно, нет. У нас объем субсидирования остается на очень высоком уровне. Но такое поэтапное повышение стоимости мы предусматриваем, — заявил мэр, — Небольшое поэтапное повышение планируется». Оно связано с инфляционными процессами, подчеркнул Соснин.

15 апреля в Перми выросла цена проезда в общественном транспорте. Она увеличилась до 37 рублей за поездку. Повышение цен на проезд планируется проводить ежегодно, говорят в Гортрансе. Предполагается, что в 2025 году цена достигнет 39 рублей, а к 2026 году — 40 рублей.

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#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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