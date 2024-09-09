Глава Перми анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте

«Если кто-то думает, что мы на билетах отбиваем все затраты, — конечно, нет. У нас объем субсидирования остается на очень высоком уровне. Но такое поэтапное повышение стоимости мы предусматриваем, — заявил мэр, — Небольшое поэтапное повышение планируется». Оно связано с инфляционными процессами, подчеркнул Соснин.