Исследование выявило новую причину сильного запора

Posted 9 сентября, 15:04
Published 9 сентября, 15:04
Modified 13 сентября, 05:05
Updated 13 сентября, 05:05
Ученые проанализировали данные из 19 исследований и выяснили, что причиной запора могет стать избыточный рост метаногенных архей — микробов, выделяющих метан и отличающихся от бактерий и грибков, пишет 360.ru.
Слабительные при таких запорах не помогут, считают эксперты. Они лишь временно облегчат состояние, но не устранят его проблему. Терапия должна включать антибиотики и специальную диету для стимуляции роста полезных кишечных бактерий.