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Posted 9 сентября, 15:04

Published 9 сентября, 15:04

Modified 13 сентября, 05:05

Updated 13 сентября, 05:05

Исследование выявило новую причину сильного запора

9 сентября 2024, 15:04
Избыточный рост метаногенных архей в кишечнике может быть причиной сильного запора, от которого не помогут слабительные.

Ученые проанализировали данные из 19 исследований и выяснили, что причиной запора могет стать избыточный рост метаногенных архей — микробов, выделяющих метан и отличающихся от бактерий и грибков, пишет 360.ru.

Слабительные при таких запорах не помогут, считают эксперты. Они лишь временно облегчат состояние, но не устранят его проблему. Терапия должна включать антибиотики и специальную диету для стимуляции роста полезных кишечных бактерий.

#Алина Ибрагимова
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